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信義房屋12月6日舉行「社區一家20週年論壇」，以「社造創生 開啟永續台灣」為題，邀請百餘位對社區營造議題有興趣的民眾參與；論壇上公布社區一家大調查，藉此了解社區一家對於歷年得主們的影響與幫助，並邀請產官媒重磅專家與社造工作者共同交流，他們異口同聲表達「協力」、「串聯」將是讓台灣永續共好的重要關鍵字。論壇邀請台灣地方創生基金會董事長陳美伶、信義房屋倫理長楊百川、水保署產業發展及休閒組組長楊欣佳、教育部青年發展署署長陳雪玉、安侯永續發展顧問公司執行副總經理林泉興、新港文教基金會創會董事長陳錦煌醫師、花蓮縣牛犁社區交流協會總幹事楊鈞弼、CSR@天下頻道總編輯黃昭勇參與，交流社區一家對於全台社區的守護、社區營造如何永續、企業端如何投入支持、在地社區遇到的困難挑戰等議題。信義企業集團創辦人暨社區一家計畫發起人周俊吉表示，台灣政府推動社區營造已30年，而陳錦煌醫師成立的新港文教基金會已37年，比政府推動社造更早；社區一家20年來，提案數有1萬6千件，隨著全台社區面臨問題越來越多，需要更多元的解方，2021年，讓社區提案能參考SDGs架構，也推動成立台灣地方創生基金會，20年來不斷修正，讓台灣社區營造往更好更新的方向前進。天下雜誌共同執行長吳琬瑜分享，自己是花蓮人，剛畢業時在汐止有個小窩，適逢汐止大淹水，信義房屋的同仁第一時間跳出來幫忙，讓她驚訝，民間企業的同仁竟不輸政府資源，也溫暖了北漂遊子的心；她日前也帶著居住在國外的親人到花蓮偏鄉旅遊，當地社區提及他們在社區的所作所為都是信義房屋社區一家計畫支持，相較國外劇烈的貧富差距，台灣竟有企業願意支持偏鄉，還遍地開花，令外國人印象深刻。