我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中第15期重劃區都市計劃地籍套繪圖。（圖／台中市地政局提供）

台中市第15期市地重劃區近期完成土地分配公告，範圍東至國光路、西至大里路、南至中興排水、北至上田街，總面積約6.96公頃。信義房屋大里國光店主任蕭晉欣表示，15期重劃區為大里舊城區難得的新開發案，未來將為在地居民提供更多元的居住選擇。蕭晉欣指出，15期重劃區的規劃包括住宅區、商業區、廣場用地、公園及兒童遊樂場、道路、綠地用地及機關用地。「這樣的規劃不僅能提升當地居民的生活品質，還能促進大里的整體發展。」他補充，重劃工程已於去年6月完成，預計今年年底將進行第一批土地點交。蕭晉欣表示，15期位於南北大里的中間區域，鄰近屋齡和建設都較完整的大里二期，是台中難得在舊城區開闢新住宅基地的重劃案。以臨近指標建案來看，買方以在地大里人居多，顯示大里居民在地認同度很高，15期的規劃讓居民在物件上有了更多樣化的選擇，不需要往外跑去其他區域。分析未來房價走勢，蕭晉欣指出，目前15期週邊的指標建案，平均單價從原本每坪25-30萬元上漲至每坪30-35萬元。15期總面積小、範圍不大，可釋出的建築用地不多、住宅量也不多，推估未來房價，重劃前就有4字頭，保守預估重劃後一定都是每坪40-45萬以上，釋出能否吸引到市場，暫持保留態度，但考慮到15期的稀缺性和大里的在地需求，仍有一定的潛力。第七波打房政策上路，蕭晉欣認為對15期及週邊房市的影響不大，政策主打第二戶以上購屋族群，他預測，15期未來的建案仍然以在地屬性認同很強的購屋族為主，預測主要購屋族群為二期及週邊住民的第二代、第三代首購族。重劃區內的聯合行政中心規劃令人關注，蕭晉欣表示，目前已知聯合行政中心一定會蓋，有當地消息傳出，希望聯合中心用地發揮更高強度利用，這涉及到許多法規和協調問題，因此呈現方式仍待商榷。至於社會住宅的可能性，蕭晉欣表示，通常社宅在計劃初始即納入規劃，完成土地分配後才提出社宅需求，恐後續用地劃分有執行難度。「台中以往發展都是靠重劃與區段徵收，15期在成熟區域裡的市地重劃相對難得。」蕭晉欣預測，未來15期新宅即可享受舊城成熟機能，加上在地特性強，週邊人口入主15期意願可觀。