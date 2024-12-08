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▲周杰倫Day 3演唱會上，台下也是「含金量爆棚」，許光漢、ELLE都有去朝聖。（圖／杰威爾）

▲▼許光漢疑似刻意戴黑框眼鏡向周杰倫MV及13歲的自己致敬。（圖／周杰倫YouTube、讀者提供）

▲周杰倫「嘉年華」演唱會7日來到第3場，男神許光漢現身大巨蛋力挺周董。（圖／記者朱祖儀攝）

華語流行樂天王周杰倫（周董）昨（7）日在台北大巨蛋舉辦第三場「嘉年華」世界巡迴演唱會，依然吸引一票大明星進場朝聖，其中包括21年前演出MV〈三年二班〉的許光漢，現場觀眾發現國際男神疑似特意打扮向周董致敬，臉上的粗框眼鏡與MV中自己兒時的造型相呼應，讓粉絲大驚：「滿滿細節」、「好心細的男人！」許光漢昨晚在工作人員陪同下驚喜現身大巨蛋，欣賞周杰倫倒數第二場演唱會，他抓著俐落短髮，露出俊美臉蛋，穿深色外套、內搭衣和單寧褲，一身輕裝快步入場，一邊點頭向媒體和粉絲致意，態度相當低調，且不同於過去戴隱形眼鏡，選擇黑框近視眼鏡成為整身造型的主要配件。有趣的是，有觀眾立刻聯想到許光漢小時候在周杰倫〈三年二班〉MV中也是戴眼鏡，於Threads上傳合成的男神今昔對比照，寫下：「故意戴黑框（眼鏡）來的光漢！」該篇貼文吸引2萬人按讚，瀏覽次數累計43萬，大批網友留言：「這個太厲害了！從小時候拍MV，到現在超紅」、「哇！這時候就是許光漢演得了嗎」、「原來是許光漢！現在才知道」、「全民老公到底要多強」、「小時候拍他MV，長大看他演唱會」、「原來那個小男孩是許光漢」、「眼鏡控看了很難不心動」、「現在才知道滿滿細節」、「好心細的男人！」