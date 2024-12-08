天氣變冷，趁著放假日來好好幫衣櫃裡的衣服換季囉！但有遇過僅僅收納一個夏天，白色長T、帽Ｔ翻出來變成舊舊黃黃的情況嗎？先別生氣丟掉，萬秀洗衣店二代店「萬秀洗濯實驗室」在IG上公開分享，用全聯、家樂福就能買到的「過碳酸鈉」，1包大約100元以內，使用2湯匙，等於不用3元就能將變黃的白T「神還原」。但創辦人同時也是被暱稱為萬秀孫的張瑞夫提醒，毛料、蠶絲不可用此方式。
萬秀洗濯實驗室日前在IG公開「白T變黃，在家就可處理」影片，且一次處理不用3塊錢就能辦得到，使用的就是連無毒教母譚敦慈老師都大推的「過碳酸鈉」，在全聯、家樂褔都能買到，但使用前要注意3件事：1、盆子不能用金屬材質，2、毛料／蠶絲的衣物也不可用此方式，3、戴手套清潔，儘量不要皮膚直接觸碰到過碳酸鈉。
🟡白T變黃還原方式
1、準備40~50度溫水
2、過碳酸鈉加入2大匙使用棍子或是手套攪拌均勻
3、將變黃的白T沒入水中，依照變黃的程度泡1晚或1天
4、浸泡過後搓揉較黃的地方，然後再用清水洗淨即可
超市、量販都能買「過碳酸鈉」 一大包免百元
影片中有提到，「過碳酸鈉」超市、量販、網購都買得到，記者也曾經在全聯購買過，通常一大包不用100元，預估每次2匙的份量，應該不用3元就能神還原白T白亮亮的感覺。有網友依照該方式後大讚「太實用」、「學起來了」，有人對於他不藏私表示激賞，瑞夫則回應初衷「希望這樣的小方法，可以減少衣物的浪費」。
該影片引發大量留言，像是有網友問「碳酸鈉效果會優於漂白水嗎？」創辦人瑞夫親自回覆「其實不太建議用漂白水，因為漂白水對衣服傷害比較大」，還有巷子內的人補充「過碳酸鈉千萬不可以跟漂白水一起使用，會產生有毒氯氣」，另外，花色衣物也不建議使用該方式，因為容易有褪色風險。
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🟡白T變黃還原方式
1、準備40~50度溫水
2、過碳酸鈉加入2大匙使用棍子或是手套攪拌均勻
3、將變黃的白T沒入水中，依照變黃的程度泡1晚或1天
4、浸泡過後搓揉較黃的地方，然後再用清水洗淨即可
超市、量販都能買「過碳酸鈉」 一大包免百元
影片中有提到，「過碳酸鈉」超市、量販、網購都買得到，記者也曾經在全聯購買過，通常一大包不用100元，預估每次2匙的份量，應該不用3元就能神還原白T白亮亮的感覺。有網友依照該方式後大讚「太實用」、「學起來了」，有人對於他不藏私表示激賞，瑞夫則回應初衷「希望這樣的小方法，可以減少衣物的浪費」。
該影片引發大量留言，像是有網友問「碳酸鈉效果會優於漂白水嗎？」創辦人瑞夫親自回覆「其實不太建議用漂白水，因為漂白水對衣服傷害比較大」，還有巷子內的人補充「過碳酸鈉千萬不可以跟漂白水一起使用，會產生有毒氯氣」，另外，花色衣物也不建議使用該方式，因為容易有褪色風險。