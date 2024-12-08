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▲麻古茶坊「翡翠柳橙買一送一」。（圖／翻攝自麻古茶坊FB）

▲CoCo都可12月「2大外送買一送一」優惠，從雙12、冬至一路喝到明年。（圖／CoCo都可提供）

歲末年終靠雙12手搖優惠爽喝清心福全、麻古茶坊「買一送一」！老賴茶棧、樂法都有半價飲料一次整理，CoCo都可12月超狂2大外送「買一送一」，冬至月好康爽喝到明年，5大手搖飲料雙12優惠一次整理。清心福全即日起至12月17日，Uber Eats外送開喝「2大手搖飲料買一送一」，「雙凍奶烏」以烏龍茶佐搭配嚴選奶精，一口氣放入茉綠茶凍、仙草凍2款配料；「雙倍茶凍奶綠」則是用濃醇奶綠搭配雙份茉莉香綠茶凍，冬日開喝國人最愛的奶茶還有滿滿配料，滿足咀嚼控。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準，數量有限、售完為止。麻古茶坊雙12大放送，預告12月12日至12月14日連續3天，全台門市每日10:00-20:00限定10小時，開喝大杯「翡翠柳橙買一送一」，嚴選冬季新鮮柳橙現切現榨，再搭配翡翠綠茶的清爽滋味好解渴。提醒大家，每人限購2組。老賴茶棧即日起至12月17日，外送平台Uber Eats開喝「老賴紅茶買一送一」。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。CoCo都可12月開喝2大外送「買一送一」，優惠從雙12、冬至一路喝到明年，即日起至2025年1月7日，外送小湯圓奶茶(L)、莓莓派對(L)「買一送一」優惠；則是即日起至2025年1月5日，開喝CoCo都可QQ奶茶(L)、日式焙茶(L)「買一送一」。提醒大家，優惠適用於配合外送服務之門市，部分門市不參與，詳見平台供應品項；商品數量有限，售完為止。樂法即日起至12月17日，Uber Eats外送點得到「3大手搖飲料買一送一」，包括「蘋果蜂蜜綠茶」、「林華泰鐵觀音」、「多多綠茶」都現喝半價。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。