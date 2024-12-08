年關將近，2025金蛇迎春，明年1月28日迎接除夕，大家都想知道台灣年菜有什麼？哪一家年菜比較好吃？《NOWnews今日新聞》幫大家一次整理三大餐飲集團年菜2025推薦，王品攜手金蘭醬油推4大中餐功夫菜、饗賓金蛇獻瑞5大品牌團圓宴、瓦城4大品牌外帶年菜，大啖龍蝦、紅蟳米糕、佛跳牆、烤鴨、阿婆紅燒肉」等年菜推薦菜單、預訂、外帶一文看懂。
📌王品集團：攜手金蘭醬油4大中餐功夫菜
王品集團4大中餐攜手金蘭醬油推出熱年菜，即日起在inline開放線上預購、全台門店也同步開放預購，於2025年1月28日除夕當天現做現取；而且門店前30組取餐顧客，再贈送「金蘭聯名禮盒」，搭配中餐最具代表性的筷子組，及榮獲大獎的金蘭鼓舌醬油一罐。◾️中菜「享鴨 烤鴨與中華料理」9品7,688元適合8-10人
主打招牌「櫻桃片皮烤鴨」，主廚嚴選金蘭釀造醬油，調製甘甜鹹香蘸水，為團聚時刻增添新風味；搭配年「鎮江享味京都排」、「焰火酸香蒸石斑」、「蔘鬚酒浸大白蝦」、「御膳珍寶海鮮羹」、「菌菇貝珠燴津白」、「臘味雙享糯米糕」、「花雕十寶鴨圍爐(附鮮蔬寶盒)」。
◾️台菜「丰禾 禾氣滿堂台菜宴」9品6,688元適合8-10人
端出金蘭釀造醬油滷製的「鴻運椒鹽大元蹄」，搭配「三陽開泰台味拼(胭脂蜜蓮藕，珍味海蜇絲，煙燻片豬肝)」、「丰禾開運起家雞」、「富貴糖醋彩鱸魚」、「藥膳玫瑰醉大蝦」、「XO醬碧綠燴雙菇」、「金湯瑤柱點鮮蔬」、「傳香櫻花蝦米糕」、「御品精燉佛跳牆」。
◾️新加坡米其林一星「莆田 福躍龍門星饗宴」8品6,588元適合6-8人
金蘭鼓舌醬油慢燉細煮豪華「龍騰盛饌海陸盆菜」，搭配「御膳海陸甜三拼(御品海南雞/涼拌海鮮/酥炒芋心)」、「御品醬燒豬肋排」、「鮮品蒜蓉蒸鱸魚」、「金湯鮮貝娃娃菜」、「松露鮮菇燴時蔬」、「海蠣紫菜燜飯」、「翠玉鮮燉烏骨雞湯」。
◾️中華料理「朝粥幫 金龍歡騰品鮮宴」6品5,888元適合5-6人
金蘭鼓舌醬油結合主廚私房辛香料調製醬汁熟成「朝粥秘製豉油雞」，搭配「歡聚一幫鮮三拼(雙拼臘腸、涼拌脆藕、香滷牛肚)」、「鴻運無錫嫩腩排」、「迎春當紅梅汁魚」、「雙冬高麗菜苗」、「金龍龍蝦饗米脆」。
📌饗賓集團：金蛇獻瑞5大品牌團圓宴
饗賓集團「金蛇獻瑞」5大品牌年菜團圓宴，「開飯」及「饗泰多」預購至2025年1月10日止，「真珠」至2025年1月14日止、提貨日期皆為2025年1月28日；「饗食天堂」及「果然匯」預購截至2025年1月24日止，提貨日期為2025年1月27日至2月2日，餐點皆為當日現做並採到店取貨；數量有限，售完為止。
◾️台菜「真珠 台灣佳味」開吃「金蛇獻瑞團圓宴」8品6,888元
特選年節食材結合紮實手藝，烹製「金蛇獻瑞團圓宴」道地豐盛台灣菜，開吃三隻霸氣紅蟳打造的「鮮美紅蟳米糕」、搭配「鮑魚極品佛跳牆」、「迎春蒜蒸海石斑」、「富貴筍絲燴蹄膀」、「珍饌花雕醉蝦」、「鴻運翡翠鹽焗雞」、「滿福麻油饌雙寶」及「翠玉滿堂白菜魯」等台菜料理。官網連結
◾️川菜「開飯川食堂」端出「金蛇迎春開運年菜組」6品5,888元、7品6,888元
承襲福利川菜近一甲子手藝的「金蛇迎春開運年菜組」，獻上「御品花膠佛跳牆」、「鴻運乾燒海大鮮」、「瑞氣清蒸海石斑」、「鮮蔘珍珠鮑魚雞」、「鴛鴦雙醬鹽焗雞」、「櫻蝦蒲燒鰻米糕」、「珍饌蟹黃獅子頭」等佳餚，限量6品5,888元、7品售價6,888元。官網連結
◾️泰式「饗泰多 泰式風格餐廳」爽吃「泰豪華圍爐套餐」8菜1湯5,888元
「泰豪華圍爐套餐」放入饗泰多Top 10人氣料理，包括「黃咖哩軟殼蟹」、「冠軍月亮蝦餅」、「酸辣珍饌海鮮涼拌」、「清香檸檬石斑魚」、「帕能咖哩燉松阪」、「泰福氣酸菜蹄膀」、「酥炸溪蝦米糕」、「泰炒什錦蔬菜」、「香茅烏骨雞湯」8菜1湯5,888元；想添購泰味可選「泰有料迎春套組」，加菜「酸辣珍饌海鮮涼拌」、「冠軍月亮蝦餅」及「清香檸檬石斑魚」3品2,288元。官網連結
◾️人氣Buffet「饗食天堂」推出「開運極上饗宴」9品5,888元
「饗食天堂」結合中西日式百匯料理開吃「開運極上饗宴」年菜組合，「珍饌極鮮海味雙寶」、「諸事好運德國豬腳〉」、「步步高升饗樂骨」、「大吉大利鹽焗雞」、「紅運久久燴牛肉」、「富貴瑤柱娃娃菜」、「御品紫米人蔘雞湯」，及「喜鴻運蒲燒鰻米糕」等7菜1湯1甜品，9道5,888元。官網連結
◾️蔬食「果然匯」開吃「金蛇迎春團圓宴」9品4,888元
「果然匯」推出「金蛇迎春團圓宴」年菜組合還升級，端上「蒲燒漫蓮子米糕」、「開運榭黃獅子頭」、「富貴川味酸菜餘」與「金玉富貴饌雙方」、「迎春麻香手撕蔬」、「滿福黃金天貝捲」、「御品猴菇佛跳牆」、「如意扣玉發財羹」、「椰汁桂圓紫米湯」9品4,888元。官網連結
📌瓦城泰統集團：4大品牌外帶年菜
瓦城泰統集團年菜預購，訂購期間12月5日11:00至2025年1月23日22:00，取餐日期2025年1月27日小年夜至1月28日除夕。凡使用wa10 APP訂購年菜自取，每套皆贈送「388元餐廳饗宴回店禮」3張、「288元美式歡聚回店禮」1張及「100元泰系美味回店禮」2張，分別可於集團旗下全品牌使用。領取年菜當天將自動發送至會員帳號中，可自2025年2月5日至3月31日週一至週四平日到店消費使用。
◾️泰式「瓦城」與「非常泰」4-5人4,399元與6-7人6,399元
套餐菜色包含「芝麻酥月亮」、「香辣雙鮮」、「開運酸辣海鮮湯」、「辣炒牛肉」、「檸檬清蒸魚」與「冬粉鮮蝦煲」等菜色，套餐均附鹹甜雙款米糕加購選擇，「芋香黑糯米糕」420元、「豬上排櫻花蝦醬米糕」1,288元。
◾️台菜「時時香」4-5人4,399元、6-7人6,699元
台灣家常料理年菜開吃今年入選500盤推薦的「阿婆紅燒肉」、「3.5杯雞」、「鮮蝦粉絲煲」、「干鍋臭豆腐肥腸」、「吉時迎香興年魚」、「福運鮮蝦捲」菜色。
◾️湘菜「1010湘」4-5人4,699元、6-7人6,599元
全台最大湘菜品牌「1010湘」年菜推出「神仙孜然肋排骨」、「霸王魚頭」及「松子年糕牛肉」等招牌料理，還可加價420元開吃「團圓芋香紫米糕」、加價1,288元享用「麻油櫻花蝦松阪豬米糕」。
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王品集團4大中餐攜手金蘭醬油推出熱年菜，即日起在inline開放線上預購、全台門店也同步開放預購，於2025年1月28日除夕當天現做現取；而且門店前30組取餐顧客，再贈送「金蘭聯名禮盒」，搭配中餐最具代表性的筷子組，及榮獲大獎的金蘭鼓舌醬油一罐。◾️中菜「享鴨 烤鴨與中華料理」9品7,688元適合8-10人
主打招牌「櫻桃片皮烤鴨」，主廚嚴選金蘭釀造醬油，調製甘甜鹹香蘸水，為團聚時刻增添新風味；搭配年「鎮江享味京都排」、「焰火酸香蒸石斑」、「蔘鬚酒浸大白蝦」、「御膳珍寶海鮮羹」、「菌菇貝珠燴津白」、「臘味雙享糯米糕」、「花雕十寶鴨圍爐(附鮮蔬寶盒)」。
◾️台菜「丰禾 禾氣滿堂台菜宴」9品6,688元適合8-10人
端出金蘭釀造醬油滷製的「鴻運椒鹽大元蹄」，搭配「三陽開泰台味拼(胭脂蜜蓮藕，珍味海蜇絲，煙燻片豬肝)」、「丰禾開運起家雞」、「富貴糖醋彩鱸魚」、「藥膳玫瑰醉大蝦」、「XO醬碧綠燴雙菇」、「金湯瑤柱點鮮蔬」、「傳香櫻花蝦米糕」、「御品精燉佛跳牆」。
◾️新加坡米其林一星「莆田 福躍龍門星饗宴」8品6,588元適合6-8人
金蘭鼓舌醬油慢燉細煮豪華「龍騰盛饌海陸盆菜」，搭配「御膳海陸甜三拼(御品海南雞/涼拌海鮮/酥炒芋心)」、「御品醬燒豬肋排」、「鮮品蒜蓉蒸鱸魚」、「金湯鮮貝娃娃菜」、「松露鮮菇燴時蔬」、「海蠣紫菜燜飯」、「翠玉鮮燉烏骨雞湯」。
◾️中華料理「朝粥幫 金龍歡騰品鮮宴」6品5,888元適合5-6人
金蘭鼓舌醬油結合主廚私房辛香料調製醬汁熟成「朝粥秘製豉油雞」，搭配「歡聚一幫鮮三拼(雙拼臘腸、涼拌脆藕、香滷牛肚)」、「鴻運無錫嫩腩排」、「迎春當紅梅汁魚」、「雙冬高麗菜苗」、「金龍龍蝦饗米脆」。
📌饗賓集團：金蛇獻瑞5大品牌團圓宴
饗賓集團「金蛇獻瑞」5大品牌年菜團圓宴，「開飯」及「饗泰多」預購至2025年1月10日止，「真珠」至2025年1月14日止、提貨日期皆為2025年1月28日；「饗食天堂」及「果然匯」預購截至2025年1月24日止，提貨日期為2025年1月27日至2月2日，餐點皆為當日現做並採到店取貨；數量有限，售完為止。
◾️台菜「真珠 台灣佳味」開吃「金蛇獻瑞團圓宴」8品6,888元
特選年節食材結合紮實手藝，烹製「金蛇獻瑞團圓宴」道地豐盛台灣菜，開吃三隻霸氣紅蟳打造的「鮮美紅蟳米糕」、搭配「鮑魚極品佛跳牆」、「迎春蒜蒸海石斑」、「富貴筍絲燴蹄膀」、「珍饌花雕醉蝦」、「鴻運翡翠鹽焗雞」、「滿福麻油饌雙寶」及「翠玉滿堂白菜魯」等台菜料理。官網連結
◾️川菜「開飯川食堂」端出「金蛇迎春開運年菜組」6品5,888元、7品6,888元
承襲福利川菜近一甲子手藝的「金蛇迎春開運年菜組」，獻上「御品花膠佛跳牆」、「鴻運乾燒海大鮮」、「瑞氣清蒸海石斑」、「鮮蔘珍珠鮑魚雞」、「鴛鴦雙醬鹽焗雞」、「櫻蝦蒲燒鰻米糕」、「珍饌蟹黃獅子頭」等佳餚，限量6品5,888元、7品售價6,888元。官網連結
◾️泰式「饗泰多 泰式風格餐廳」爽吃「泰豪華圍爐套餐」8菜1湯5,888元
「泰豪華圍爐套餐」放入饗泰多Top 10人氣料理，包括「黃咖哩軟殼蟹」、「冠軍月亮蝦餅」、「酸辣珍饌海鮮涼拌」、「清香檸檬石斑魚」、「帕能咖哩燉松阪」、「泰福氣酸菜蹄膀」、「酥炸溪蝦米糕」、「泰炒什錦蔬菜」、「香茅烏骨雞湯」8菜1湯5,888元；想添購泰味可選「泰有料迎春套組」，加菜「酸辣珍饌海鮮涼拌」、「冠軍月亮蝦餅」及「清香檸檬石斑魚」3品2,288元。官網連結
◾️人氣Buffet「饗食天堂」推出「開運極上饗宴」9品5,888元
「饗食天堂」結合中西日式百匯料理開吃「開運極上饗宴」年菜組合，「珍饌極鮮海味雙寶」、「諸事好運德國豬腳〉」、「步步高升饗樂骨」、「大吉大利鹽焗雞」、「紅運久久燴牛肉」、「富貴瑤柱娃娃菜」、「御品紫米人蔘雞湯」，及「喜鴻運蒲燒鰻米糕」等7菜1湯1甜品，9道5,888元。官網連結
◾️蔬食「果然匯」開吃「金蛇迎春團圓宴」9品4,888元
「果然匯」推出「金蛇迎春團圓宴」年菜組合還升級，端上「蒲燒漫蓮子米糕」、「開運榭黃獅子頭」、「富貴川味酸菜餘」與「金玉富貴饌雙方」、「迎春麻香手撕蔬」、「滿福黃金天貝捲」、「御品猴菇佛跳牆」、「如意扣玉發財羹」、「椰汁桂圓紫米湯」9品4,888元。官網連結
📌瓦城泰統集團：4大品牌外帶年菜
瓦城泰統集團年菜預購，訂購期間12月5日11:00至2025年1月23日22:00，取餐日期2025年1月27日小年夜至1月28日除夕。凡使用wa10 APP訂購年菜自取，每套皆贈送「388元餐廳饗宴回店禮」3張、「288元美式歡聚回店禮」1張及「100元泰系美味回店禮」2張，分別可於集團旗下全品牌使用。領取年菜當天將自動發送至會員帳號中，可自2025年2月5日至3月31日週一至週四平日到店消費使用。
◾️泰式「瓦城」與「非常泰」4-5人4,399元與6-7人6,399元
套餐菜色包含「芝麻酥月亮」、「香辣雙鮮」、「開運酸辣海鮮湯」、「辣炒牛肉」、「檸檬清蒸魚」與「冬粉鮮蝦煲」等菜色，套餐均附鹹甜雙款米糕加購選擇，「芋香黑糯米糕」420元、「豬上排櫻花蝦醬米糕」1,288元。
◾️台菜「時時香」4-5人4,399元、6-7人6,699元
台灣家常料理年菜開吃今年入選500盤推薦的「阿婆紅燒肉」、「3.5杯雞」、「鮮蝦粉絲煲」、「干鍋臭豆腐肥腸」、「吉時迎香興年魚」、「福運鮮蝦捲」菜色。
◾️湘菜「1010湘」4-5人4,699元、6-7人6,599元
全台最大湘菜品牌「1010湘」年菜推出「神仙孜然肋排骨」、「霸王魚頭」及「松子年糕牛肉」等招牌料理，還可加價420元開吃「團圓芋香紫米糕」、加價1,288元享用「麻油櫻花蝦松阪豬米糕」。