週末經歷一波東北季風的低溫後，明天天氣略有回溫，但週三（12/11）晚上有鋒面通過，北台灣雨勢再起，中央氣象署預報員陳姵安更提醒，週六（12/14）將有一波達「冷氣團」等級的冷空氣，中部以北早晚只剩13至15度，空曠地區甚至可能跌破10度，請民眾持續留意最新天氣預報。
明天天氣先回暖 週三鋒面雨區擴大
陳姵安表示，明天天氣比較舒適，由於東北季風減弱，各地溫度回升，一直到週三白天，北部14至24度、中部15至27度、南部16至28度、東北部15至23度、東部17至24度，東南部18至25度；北海岸、宜蘭會有短暫雨勢，大台北山區、花東偶爾會飄雨，週二（12/10）宜蘭要小心局部大雨。
週三晚間到週五（12/13），鋒面掠過北部海面，後面跟著東北季風，桃園以北、宜蘭花蓮的降雨機率提高，新竹苗栗、台東偶爾會出現飄雨；氣溫上，北部、東部高溫降4至5度 ，中南部日夜溫差大，北部16至23度、中部16至27度、南部18至28度、東北部16至20度、東部19至23度、東南部19至25度。
週六冷氣團報到 北台灣嚴防10度低溫
陳姵安說明，週六當天一波較強的冷空氣來襲，強度可能達「大陸冷氣團」，中部以北、宜蘭早晚低溫剩下13至15度，南部、花東也只有14至17度，配合「輻射冷卻」或較空曠的地區，要嚴防10度以下低溫，最冷時段可能出現在下週日和下週一清晨（12/15、12/16），早出晚歸要特別注意。
氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，下週末的冷空氣，威力比11月底的冷氣團強上不少，預測苗栗以北會出現8度左右的最低溫，大台北市區低於12度也有可能；此外，配合上半週鋒面殘留的水氣，在玉山、合歡山等，有機會降下冰霰、霧淞，不過下週末環境偏乾，下雪的機率較低。
入冬首波寒流有訊號 聖誕節前後會很冷
賈新興指出，觀察較長期的天氣預報，12/21左右有一波更強的冷空氣訊號，威力介於強烈大陸冷氣團至寒流之間，是否達寒流等級還有待觀察，不過較能確定的是，聖誕節前後台灣的氣溫偏低，需要提前做好防範。
統計1951年後的資料，入冬第一道寒流到來的日期通常在12/4至1/20之間，平均為12/27。氣象署則預估，這次冬天氣溫以正常為主，預估明年2月結束前，會有3至5波寒流影響台灣。
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陳姵安表示，明天天氣比較舒適，由於東北季風減弱，各地溫度回升，一直到週三白天，北部14至24度、中部15至27度、南部16至28度、東北部15至23度、東部17至24度，東南部18至25度；北海岸、宜蘭會有短暫雨勢，大台北山區、花東偶爾會飄雨，週二（12/10）宜蘭要小心局部大雨。
週三晚間到週五（12/13），鋒面掠過北部海面，後面跟著東北季風，桃園以北、宜蘭花蓮的降雨機率提高，新竹苗栗、台東偶爾會出現飄雨；氣溫上，北部、東部高溫降4至5度 ，中南部日夜溫差大，北部16至23度、中部16至27度、南部18至28度、東北部16至20度、東部19至23度、東南部19至25度。
週六冷氣團報到 北台灣嚴防10度低溫
陳姵安說明，週六當天一波較強的冷空氣來襲，強度可能達「大陸冷氣團」，中部以北、宜蘭早晚低溫剩下13至15度，南部、花東也只有14至17度，配合「輻射冷卻」或較空曠的地區，要嚴防10度以下低溫，最冷時段可能出現在下週日和下週一清晨（12/15、12/16），早出晚歸要特別注意。
氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，下週末的冷空氣，威力比11月底的冷氣團強上不少，預測苗栗以北會出現8度左右的最低溫，大台北市區低於12度也有可能；此外，配合上半週鋒面殘留的水氣，在玉山、合歡山等，有機會降下冰霰、霧淞，不過下週末環境偏乾，下雪的機率較低。
入冬首波寒流有訊號 聖誕節前後會很冷
賈新興指出，觀察較長期的天氣預報，12/21左右有一波更強的冷空氣訊號，威力介於強烈大陸冷氣團至寒流之間，是否達寒流等級還有待觀察，不過較能確定的是，聖誕節前後台灣的氣溫偏低，需要提前做好防範。
統計1951年後的資料，入冬第一道寒流到來的日期通常在12/4至1/20之間，平均為12/27。氣象署則預估，這次冬天氣溫以正常為主，預估明年2月結束前，會有3至5波寒流影響台灣。