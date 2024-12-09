中央氣象署預報員陳姵安表示，今（9）日天氣回暖，清晨雖然還是比較涼，但上午東北季風減弱，白天高溫回升幅度增加，北台灣、東北部地區今天持續要留意會有雨勢出現；週三（12/11）晚上有鋒面通過，雨勢增大，週六（12/14）將有一波達「冷氣團」等級的冷空氣。
陳姵安說明，今天白天東北季風減弱，各地溫度回升，一直到週三白天，北部14至24度、中部15至27度、南部16至28度、東北部15至23度、東部17至24度，東南部18至25度；北海岸、宜蘭會有短暫雨勢，大台北山區、花東偶爾有雨，且有局部大雨發生的機率，週二（12/10）宜蘭要小心局部大雨。
週三晚間到週五（12/13），鋒面掠過北部海面，後面跟著東北季風，桃園以北、宜蘭花蓮的降雨機率提高，新竹苗栗、台東偶爾會出現飄雨。
週六當天一波較強的冷空氣來襲，強度可能達「大陸冷氣團」，中部以北、宜蘭早晚低溫剩下13至15度，南部、花東也只有14至17度，配合「輻射冷卻」或較空曠的地區，要嚴防10度以下低溫，最冷時段可能出現在下週日和下週一清晨（12/15、12/16），早出晚歸要特別注意。
🟡今天空氣品質
東北季風影響，環境風場為東北風至東北東風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件良好，中南部位於下風處，污染物比較容易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。
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週三晚間到週五（12/13），鋒面掠過北部海面，後面跟著東北季風，桃園以北、宜蘭花蓮的降雨機率提高，新竹苗栗、台東偶爾會出現飄雨。
週六當天一波較強的冷空氣來襲，強度可能達「大陸冷氣團」，中部以北、宜蘭早晚低溫剩下13至15度，南部、花東也只有14至17度，配合「輻射冷卻」或較空曠的地區，要嚴防10度以下低溫，最冷時段可能出現在下週日和下週一清晨（12/15、12/16），早出晚歸要特別注意。
🟡今天空氣品質
東北季風影響，環境風場為東北風至東北東風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件良好，中南部位於下風處，污染物比較容易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。