亞洲天王周杰倫昨（8）晚在台北大巨蛋的演唱會迎來最終場，現場眾星雲集陣容超大咖，不僅有五月天、張惠妹、林志玲、山下智久等人，還有剛拿下12強冠軍的中華隊國手陳傑憲、郭俊麟、陳冠宇、戴培峰等一眾明星球員，讓現場粉絲嗨爆。更有歌迷事後在Threads發文，表示自己只花1880元買最便宜的門票，就一口氣看到所有大咖，讓網友羨煞直呼：「賺爛了」。
張惠妹、五月天同場飆唱！周杰倫演唱會壓軸嗨爆
昨晚周杰倫演唱會上驚喜連連，不僅有五月天登台一同合唱〈你不是真正的快樂〉，也即將在大巨蛋開唱的張惠妹同樣現身，站在台下唱了〈如果你也聽說〉、〈連名帶姓〉、〈三天三夜〉，讓現場歌迷大飽耳福，直說此生無憾。另外，現身演唱會的林志玲也幫周杰倫加油打氣，旁邊還坐著山下智久、汪東城、吳尊等藝人，全都超大咖。
而日前在世界棒球12強賽上幫台灣風光奪冠的中華隊球員，包含「台灣隊長」陳傑憲及隊友潘傑愷、戴培峰、郭俊麟、陳冠宇、林凱威，昨晚也同樣被周董邀請前去看演唱會，就連投手教練林岳平、外野守備教練張建銘、體能教練洪全億也都到場，一同感受周董魅力。
只花1880元買票！這場粉絲賺爛了：上輩子拯救地球
擁有好歌喉的陳傑憲更當場和周杰倫合唱〈回到過去〉，讓粉絲聽得如癡如醉，尖叫聲不斷。事後也有歌迷在Threads發文，興奮直呼：「不可能花1880可以在大巨蛋聽陳傑憲跟周杰倫合唱，有這麼幸福的嗎？我上輩子有拯救地球嗎」，該名歌迷透露自己只買到演唱會最便宜的1880元門票，就進場享受到如此豪華的陣容，讓他十分滿足。
網友看了也紛紛羨慕留言，「真的好幸運可以聽到隊長的歌聲」、「太神啦！不要考驗阿美族」、「一場演唱會的票可以看到這麼多大咖，超值得」、「這場賺爛，還有五月天、阿妹」、「買到這場票的觀眾是上輩子救了銀河系嗎」、「我真的破防了」、「這場演唱會超超超超值回票的」、「最後一天果然驚喜多」。
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昨晚周杰倫演唱會上驚喜連連，不僅有五月天登台一同合唱〈你不是真正的快樂〉，也即將在大巨蛋開唱的張惠妹同樣現身，站在台下唱了〈如果你也聽說〉、〈連名帶姓〉、〈三天三夜〉，讓現場歌迷大飽耳福，直說此生無憾。另外，現身演唱會的林志玲也幫周杰倫加油打氣，旁邊還坐著山下智久、汪東城、吳尊等藝人，全都超大咖。
而日前在世界棒球12強賽上幫台灣風光奪冠的中華隊球員，包含「台灣隊長」陳傑憲及隊友潘傑愷、戴培峰、郭俊麟、陳冠宇、林凱威，昨晚也同樣被周董邀請前去看演唱會，就連投手教練林岳平、外野守備教練張建銘、體能教練洪全億也都到場，一同感受周董魅力。
只花1880元買票！這場粉絲賺爛了：上輩子拯救地球
擁有好歌喉的陳傑憲更當場和周杰倫合唱〈回到過去〉，讓粉絲聽得如癡如醉，尖叫聲不斷。事後也有歌迷在Threads發文，興奮直呼：「不可能花1880可以在大巨蛋聽陳傑憲跟周杰倫合唱，有這麼幸福的嗎？我上輩子有拯救地球嗎」，該名歌迷透露自己只買到演唱會最便宜的1880元門票，就進場享受到如此豪華的陣容，讓他十分滿足。
網友看了也紛紛羨慕留言，「真的好幸運可以聽到隊長的歌聲」、「太神啦！不要考驗阿美族」、「一場演唱會的票可以看到這麼多大咖，超值得」、「這場賺爛，還有五月天、阿妹」、「買到這場票的觀眾是上輩子救了銀河系嗎」、「我真的破防了」、「這場演唱會超超超超值回票的」、「最後一天果然驚喜多」。