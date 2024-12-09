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▲朴成焄飾演120號趙賢珠，為了做變性手術，而參加遊戲賺錢。（圖／Netflix）

▲劇中，李政宰（左）跟李書煥本來是朋友，卻為了「魷魚遊戲」是否繼續下去產生分歧，投票表決時變成敵對。（圖／Netflix）

▲本季的《魷魚遊戲2》會在一開始就出現「OX表決」，決議遊戲是否繼續下去，導演覺得這橋段跟現在彈劾總統尹錫悅的狀況相似。（圖／Netflix）

年度大戲《魷魚遊戲2》即將開播，主演群李政宰、李炳憲（又譯：李秉憲）、任時完、姜河那、魏嘏雋（又譯：魏河俊）、朴圭瑛、李陣郁、朴成焄（又譯：朴成勳）、梁東根、姜愛心、李書煥（又譯：李誓環）、曹柔理等人與導演黃東赫今（9）日出席製作發布記者會，本季的參加者跟第1季一樣，也會將部分族群、社會低層、不被重視的人物放大探討，導演為此選定「跨性別」為主軸，由男演員朴成焄飾演的特種兵出身跨性別女參加者「賢珠」來呈現相關議題故事。因為《黑暗榮耀》紅遍全球的朴成焄，以詮釋跨性別者的身分加入《魷魚遊戲2》，劇中飾演為了做性別重置手術，決定參加「魷魚遊戲」賺獎金的「編號120趙賢珠」，朴成焄透露賢珠是手術費不足而參戰，但她與其他參加者不同，是個無私、擁有領導能力，以及很有正義感的人。導演黃東赫分享創作「趙賢珠」的契機，他說：「在第1季中也有屬於弱勢群體的參加者，最具代表性的是外籍勞工阿里，他屬於韓國最被邊緣化的階層之一，既然第1季探討了外籍勞工的故事，那麼在第2季加入與性別相關的角色，似乎是一個不錯的嘗試。」導演大方劇透，「賢珠」會成為本季中最受大家喜愛的角色，「在混亂的遊戲世界中，她是一個堅守人性，同時也是最被迫與邊緣化的人，希望觀眾能注意到這一點」。故事的上線與收看已讓全球觀眾期待，但卻碰上近日國家動盪不安，對於在戒嚴解嚴、彈劾總統尹錫悅之際上架《魷魚遊戲2》，導演的心情其實很沉重，畢竟部分的娛樂產業、活動紛紛取消，但《魷魚遊戲2》卻如期播出，「在這樣的局勢下公開《魷魚遊戲》，滿令我感到沉重。不敢相信宣布戒嚴的消息，我一直有看電視轉播，隨後也密切關注彈劾投票的情況，全國人民因為這些荒唐的事情都無法入睡、被迫走上街頭，在不安、恐懼和憂鬱中度過年末，這讓我感到不幸和憤怒。希望無論是彈劾還是自願辭職，該負責的人都能早日承擔責任，還給大家一個溫暖的年末」。不過導演轉念認為，在這時間點公開「或許就是《魷魚遊戲2》的命運」，也提到劇中的遊戲世界，恰巧也有與現實生活中的變革、衝突等相似事件上演，就是參賽者會舉行投票是否結束「魷魚遊戲」的大型分裂火爆現場，「最近無論是韓國還是美國大選結束後，關於投票的討論層出不窮，這些議題會帶來許多新鮮的觀點與遊戲樂趣！無論是韓國還是全世界，分裂與對立的衝突越來越嚴重，無論是社會還是國家間的矛盾，《魷魚遊戲》也描繪了人們分裂、對立的模樣，希望觀眾能藉此反思我們的社會」、「這不是脫離現實的故事，希望大家以這樣的心情來觀看」。日前導演透露過，在《魷魚遊戲》爆紅後，自己因為壓力大而掉了8顆牙，今天的記者會上被問及牙齒健康狀況，他回：「還是很不好！最近又有新的牙痛，可能還要拔掉2顆牙做植牙，我很難過。」儘管如此，他依然充滿信心的表示：「第2季將帶來顛覆性的反轉，觀眾看完後一定會迫不及待期待第3季的到來。」對自己的大作相當有自信。《魷魚遊戲2》所有參賽者「超完整編號、故事背景」介紹，可以查閱。類 型：動作、驚悚語 言：韓語編 劇：黃東赫導 演：黃東赫集 數：6演 員：李政宰（飾演：成奇勳）、李秉憲（飾演：黃仁昊）魏嘏雋（飾演：黃俊昊）、孔 劉（飾演：西裝男）朴圭瑛（飾演：姜 霞）、任時完（飾演：李名器）姜河那（飾演：姜大虎）、朴成焄（飾演：趙賢珠）梁東根（飾演：朴容植）、曹柔理（飾演：金純熙）姜愛心（飾演：張金子）、李大衛（飾演：敏 修）李陣郁（飾演：朴璟碩）、崔勝鉉（飾演：薩諾斯）盧載沅（飾演：南 奎）、元志安（飾演：世 美）蔡菊姬（飾演：仙 女）、李誓環（飾演：朴正倍）播 出：2024年12月26日（星期四）16：00收 看：Netflix