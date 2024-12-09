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▲劉芯彤拍下新家超豪華的大眾溫泉公設。（圖／翻攝劉芯彤臉書）

▲前主播劉芯彤購入在新店山上的豪華社區，每個月管理費破萬元，但公設也相當豪華。（圖／翻攝劉芯彤臉書）

美女前主播劉芯彤時常在社群平台上分享生活點滴，近期她分享與老公購入在新店山上的社區，結果內部公設相當豪華，還有露天溫泉能泡，不過社區每月管理費也要價破萬元，但是畫面曝光後，仍吸引一票網友大讚「很羨慕」。劉芯彤昨（8日）在臉書上傳影片，曬出位於新店山區的新家社區，內部的露天溫泉公設，拍下長方形溫泉池空間十分寬敞。她也透露老公「火星人」過去不喜歡去泡溫泉，不過最近卻經常跑到新家泡溫泉。劉芯彤因此好奇詢問老公「為什麼變得這麼愛泡溫泉」，火星人則表示「管理費一個月萬把塊付，當然要努力上山使用公設，不然很虧。」讓她笑喊：「果然是金牛座」。劉芯彤也補充，目前新家社區的大眾湯池是免費使用，而家庭湯屋則是要扣每戶的持有點數，目前社區內公設僅家庭湯屋須扣點，其他都還暫時能無限使用。劉芯彤也大讚，目前新家這麼多公設中，自己真的獨愛大眾湯，尤其在冷冷下雨的冬季，獨自一人享受，真的太舒服。還透露「社區還有幾十戶尚未出售，歡迎來當鄰居」。