新一波冷氣團正在醞釀準備南下襲台！中央氣象署預報員林定宜指出，明天天氣還會回暖，降雨集中在東北部，週三（12/11）晚間東北季風增強，北台灣有雨、氣溫開始下滑，週六（12/14）冷氣團抵達持續降溫，週日（12/15）是最冷的時段，桃竹苗空曠低區可能會有8度的最低溫，北部市區也只有11至12度，下週二（12/17）才會回溫。
明天天氣更溫暖 宜蘭嚴防局部大雨
氣象署預報員林定宜表示，明天從東北季風轉「偏東風」，全台各地早晚還是比較涼，低溫預測14至19度，中南部要留意日夜溫差，北部白天高溫可以回到22至25度，中南部則有27至28度，和今（9）日相比有稍微溫暖一點。
明天除了東北部外，其它地區降雨也不明顯，宜蘭受到迎風面和地形影響，可能會有局部大雨，基隆北海岸則有「局部短暫雨」，東半部、大台北山區「零星短暫雨」，中南部地區多雲到晴。
週三鋒面、東北季風接力 北台灣轉濕冷天氣
林定宜說明，相較溫暖的天氣會維持到週三白天，週三晚上有微弱鋒面掠過，隨後東北季風增強，一直到週五（12/13），桃園以北、東半部都有「局部短暫雨」，是本週比較濕冷的時段。
而東北季風增強也導致氣溫降低，週三晚上至週五，北部15至22度，中部16至26度，南部18至28度，東北部15至20度，東部19至23度，東南部19至25度。
冷氣團殺到台灣 週末整天都很冷
週六是本週天氣的重點，大陸冷氣團侵襲台灣，林定宜指出，這波冷空氣還有調整為「強烈大陸冷氣團」的空間，需要持續觀察，不過能確定的是，週六開始氣溫明顯下滑，一直到週日都是整天乾冷的環境。
冷氣團最冷時段預估落在週日清晨和下週一清晨，北部普遍只有11至12度、中南部12度，受到「輻射冷卻」影響，桃竹苗空曠低區可能有8度的極端低溫，一直到下週二冷氣團才會減弱，氣溫逐漸回升，不過各地早晚仍稍涼。
林定宜補充，週六抵達的冷氣團水氣不多，因此環境以乾冷為主，僅基隆北海岸、東半部、大台北山區有一點雨勢，但也因為水氣偏賞，週末3000公尺以上高山下雪的機率偏低，請民眾持續留意最新天氣動態。
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氣象署預報員林定宜表示，明天從東北季風轉「偏東風」，全台各地早晚還是比較涼，低溫預測14至19度，中南部要留意日夜溫差，北部白天高溫可以回到22至25度，中南部則有27至28度，和今（9）日相比有稍微溫暖一點。
明天除了東北部外，其它地區降雨也不明顯，宜蘭受到迎風面和地形影響，可能會有局部大雨，基隆北海岸則有「局部短暫雨」，東半部、大台北山區「零星短暫雨」，中南部地區多雲到晴。
週三鋒面、東北季風接力 北台灣轉濕冷天氣
林定宜說明，相較溫暖的天氣會維持到週三白天，週三晚上有微弱鋒面掠過，隨後東北季風增強，一直到週五（12/13），桃園以北、東半部都有「局部短暫雨」，是本週比較濕冷的時段。
而東北季風增強也導致氣溫降低，週三晚上至週五，北部15至22度，中部16至26度，南部18至28度，東北部15至20度，東部19至23度，東南部19至25度。
冷氣團殺到台灣 週末整天都很冷
週六是本週天氣的重點，大陸冷氣團侵襲台灣，林定宜指出，這波冷空氣還有調整為「強烈大陸冷氣團」的空間，需要持續觀察，不過能確定的是，週六開始氣溫明顯下滑，一直到週日都是整天乾冷的環境。
冷氣團最冷時段預估落在週日清晨和下週一清晨，北部普遍只有11至12度、中南部12度，受到「輻射冷卻」影響，桃竹苗空曠低區可能有8度的極端低溫，一直到下週二冷氣團才會減弱，氣溫逐漸回升，不過各地早晚仍稍涼。
林定宜補充，週六抵達的冷氣團水氣不多，因此環境以乾冷為主，僅基隆北海岸、東半部、大台北山區有一點雨勢，但也因為水氣偏賞，週末3000公尺以上高山下雪的機率偏低，請民眾持續留意最新天氣動態。