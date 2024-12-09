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▲明天天氣略為回暖，週三晚上東北季風會先導致降溫，週六冷氣團影響氣溫會更低。（圖／中央氣象署）

▲週三晚上至週五是近期較為濕冷的時段，週六冷氣團水氣偏少，環境以乾冷為主。（圖／中央氣象署）

新一波冷氣團正在醞釀準備南下襲台！中央氣象署預報員林定宜指出，，週三（12/11）晚間東北季風增強，北台灣有雨、氣溫開始下滑，，桃竹苗空曠低區可能會有8度的最低溫，北部市區也只有11至12度，下週二（12/17）才會回溫。氣象署預報員林定宜表示，明天從東北季風轉「偏東風」，，北部白天高溫可以回到22至25度，中南部則有27至28度，和今（9）日相比有稍微溫暖一點。明天除了東北部外，其它地區降雨也不明顯，，基隆北海岸則有「局部短暫雨」，東半部、大台北山區「零星短暫雨」，中南部地區多雲到晴。林定宜說明，相較溫暖的天氣會維持到週三白天，週三晚上有微弱鋒面掠過，隨後東北季風增強而東北季風增強也導致氣溫降低，週三晚上至週五，北部15至22度，中部16至26度，南部18至28度，東北部15至20度，東部19至23度，東南部19至25度。週六是本週天氣的重點，大陸冷氣團侵襲台灣，林定宜指出，，需要持續觀察，不過能確定的是，冷氣團最冷時段預估落在週日清晨和下週一清晨，，一直到下週二冷氣團才會減弱，氣溫逐漸回升，不過各地早晚仍稍涼。林定宜補充，週六抵達的冷氣團水氣不多，因此環境以乾冷為主，僅基隆北海岸、東半部、大台北山區有一點雨勢，但也因為水氣偏賞，