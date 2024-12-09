亞洲最大MSC地中海郵輪榮耀號，引擎故障導致1857名台灣人滯留沖繩第三天，繼協調中華航空、長榮航空12月9日及12月10日放大機型共5航班協助旅客返台，星宇航空明（10）日也將加派一架A321neo加班機；MSC地中海榮耀號回應《NOWnews今日新聞》官方最新聲明：「已安排明日（12月10日）包機航班」，並承諾「有信心在接下來的48小時內讓所有剩餘的賓客搭乘航班返程」。
「MSC榮耀號」12月4日搭載4000多名旅客及工作人員從基隆港出發，展開「宮古島、沖繩」5天4夜行程，原訂昨日由那霸開往石垣島、昨12月8日早上回到基隆港。12月6日「MSC榮耀號」引擎故障，郵輪公司聲明表示「MSC榮耀號由於技術原因，需要停留在那霸進行維護的工作。我們需要取消榮耀號12月8日基隆出發的郵輪行程。」
榮耀號旅客滯留沖繩至今進入第三天，經交通部觀光署向旅行社及船方盤點，受影響的台灣旅客約有1857名，協調中華航空、長榮航空12月9日及12月10日放大機型共5航班協助旅客返台，星宇航空明也將加派一架A321neo加班機加入疏運陣容。
而MSC地中海榮耀號今也回覆《NOWnews今日新聞》官方最新聲明，表示：「MSC榮耀號因12月6日的技術原因，不得不取消12月4日及12月8日從基隆港口出發的航次。」並透露目前郵輪繼續停靠在那霸，已從歐洲派遣了專業的工程師團隊，緊鑼密鼓進行維修工作。
船方通過與日本和台灣地區有關部門的積極溝通，以及與旅行社和航空公司合作夥伴全天候接洽，說明：「許多客人已經預訂到了商業航班，並將於今明搭乘飛機返程」。業者承諾：「已經安排了明日（12月10日）的包機航班。目前，我們正在收集賓客資訊，協助他們順利登機。我們有信心在接下來的 48 小時內讓所有剩餘的賓客搭乘航班返程」。
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榮耀號旅客滯留沖繩至今進入第三天，經交通部觀光署向旅行社及船方盤點，受影響的台灣旅客約有1857名，協調中華航空、長榮航空12月9日及12月10日放大機型共5航班協助旅客返台，星宇航空明也將加派一架A321neo加班機加入疏運陣容。
而MSC地中海榮耀號今也回覆《NOWnews今日新聞》官方最新聲明，表示：「MSC榮耀號因12月6日的技術原因，不得不取消12月4日及12月8日從基隆港口出發的航次。」並透露目前郵輪繼續停靠在那霸，已從歐洲派遣了專業的工程師團隊，緊鑼密鼓進行維修工作。
船方通過與日本和台灣地區有關部門的積極溝通，以及與旅行社和航空公司合作夥伴全天候接洽，說明：「許多客人已經預訂到了商業航班，並將於今明搭乘飛機返程」。業者承諾：「已經安排了明日（12月10日）的包機航班。目前，我們正在收集賓客資訊，協助他們順利登機。我們有信心在接下來的 48 小時內讓所有剩餘的賓客搭乘航班返程」。