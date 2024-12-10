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▲明天天氣略為回暖，週三晚上東北季風會先導致降溫，週六冷氣團影響氣溫會更低。（圖／中央氣象署）

中央氣象署預報員林定宜指出，今（9）日，北部白天高溫可以回到22至25度，中南部則有27至28度；，基隆北海岸則有「局部短暫雨」，東半部、大台北山區「零星短暫雨」，中南部地區多雲到晴。林定宜說明，明（10）日晚上有微弱鋒面掠過，隨後東北季風增強而東北季風增強也導致氣溫降低，週三晚上至週五，北部15至22度，中部16至26度，南部18至28度，東北部15至20度，東部19至23度，東南部19至25度。週六（12/14）大陸冷氣團南下影響，氣溫持續下滑，最冷時段預估落在週日清晨和下週一（12/15、12/16）清晨，，一直到下週二（112/17）冷氣團才會減弱，氣溫逐漸回升，不過各地早晚仍稍涼。今天高壓出海，環境為「東北東風至偏東風」，西半部擴散條件轉差，清晨至上午污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南及馬祖、金門為「普通」等級，中部局部地區清晨至上午，短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。