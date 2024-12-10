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▲▼阿谷老師通靈分析洪毓璟今生課題，也鼓勵他一定可以展現更好的自己。（圖／翻攝自YouTube Joeman）

▲洪毓璟一度痛哭失聲。（圖／翻攝自YouTube Joeman）

▲▼32歲的洪毓璟客串過許多戲劇，他也在IG分享上節目的心情。（圖／翻攝自洪毓璟IG）

男星洪毓璟（咚咚）近來登上網紅Joeman的節目《靈能的挑戰》，擔任「問事者」個案，讓6位命理老師以3對3的團體戰形式，透過家族照片和碎的時間軸，拼湊出生命中的關鍵事件、人物，，已經得知洪毓璟的奶奶穿紅衣跳愛河自殺，家族發生連續命案，其中擅長通靈的阿谷老師一看他的前世今生，發現他和六親緣分很薄，一語道破讓洪毓璟在現場潸然淚下。洪毓璟以《麻醉風暴2》醫療線記者一角出道，演過不少戲劇作品，在最近的夯劇《影后》中飾楊貴媚車禍後，替她做筆錄的警察，不僅如此，《八尺門的辯護人》、《華麗計程車行》、《愛愛內含光》都能見到他的身影，更以《茶金》中的家僕阿榮一角受到關注。近來洪毓璟登上《靈能的挑戰》，訴說自己的家族命案，讓許多觀眾驚訝不已，在現場老師們透過通靈、紫微斗數、占卜等形式，在線索有限的情況下，推敲出洪毓璟的奶奶穿紅衣跳愛河自殺，舅舅也在年輕時意外失足身亡，家族因為負債信用破產房子被查封。而洪毓璟的外公是三太子的乩身，一輩子為神明服務，卻救不了自己的兒子，這讓洪毓璟內心相當無助，也因此開始各種求神拜佛，只想找一個信仰依靠，洪毓璟也一度自我懷疑，是不是因為沒有接外公的位置，或是要完全拋棄原生信仰，走進基督，「擅長通靈的阿谷老師透過前世今生分析，對洪毓璟說，「不過他也鼓勵洪毓璟，「希望讓他有更好方向，怎麼放下心中糾結，如何相信信仰的力量，缺乏的是有人可以為你只一條明路，你很棒，可以為自己打氣到今天，願意的話可以來找我。」洪毓璟最後也認為，阿谷老師的通靈打動了他，他本身也有在做前世今生的導聆冥想，阿谷老師則是一語道破，他心中一直很想跟家人親近，卻老是有一道高牆阻隔彼此的狀況，最後這一回合雙方戰成平手。