66歲資深媒體人陳文茜近日肺腺癌復發，肝臟、右骨盆腔分別長了3顆、1顆新腫瘤，癌細胞擴散速度之快，令醫生都很訝異。陳文茜昨（9）日發文表示，自己再度裝上人工血管了，目前內心沒太大波瀾，今日一早她也說自己準備做癌症切片，有名醫指出她可能有千分之一的機會不是癌症復發，但她不強求直呼：「我把一切交給命運」，讓粉絲心疼。
陳文茜癌症治療近度曝光！再裝人工血管
陳文茜2019年就曾為肺腺癌動手術，本來順利康復，但近期追蹤檢查後發現，癌症再度復發。昨日她在臉書發文更新治療進度，「相隔一年半，人工血管又回來了」，陳文茜笑說這是比情人更親的「老朋友」，但她目前心平氣和，「認定那窗外的風景，以及新裝上的人工血管，會帶我走向終極之善。」
今日一早陳文茜也再度發文，表示她要做癌症切片了，「某位大名醫說我有千分之一的機會，可能是隱球菌感染，而非Cancer。因為擴散太快，不符合常理。」但陳文茜說隱球菌感染仍需要手術、吃抗生素治療半年，面對這千分之一的機率，她把一切交給命運，淡然地說：「沒有苛求，也不必擔心」。
陳文茜癌細胞擴散超快 唯一放心不下毛小孩
事實上，陳文茜的身體狀況似乎已不太樂觀，日前她公布癌症復發的貼文就寫道，連全台灣最出色的肺腺癌外科醫師，看到她的檢查結果都覺得訝異，不敢相信她的病程這麼快，「他們面色凝重地告訴我，肺腺癌復發確定，肝臟3個腫瘤中，2個惡性，1個水泡。這些是我早已料到的，正當我準備站起身時，醫生小聲說：右骨盆腔也有1個。 」
陳文茜表示儘管疾病來的如此突然，但她對生命的長短沒有執著，唯一放心不下的只有毛小孩們，粉絲則紛紛留言鼓勵她，相信她這次也能順利康復，「願妳平安，謝謝妳分享的豐富的資訊和豁達的人生觀，非常敬佩妳」、「願所有的療程都充滿了希望，所有的希望都在療程中實現」、「我真希望妳好好的」。
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陳文茜2019年就曾為肺腺癌動手術，本來順利康復，但近期追蹤檢查後發現，癌症再度復發。昨日她在臉書發文更新治療進度，「相隔一年半，人工血管又回來了」，陳文茜笑說這是比情人更親的「老朋友」，但她目前心平氣和，「認定那窗外的風景，以及新裝上的人工血管，會帶我走向終極之善。」
今日一早陳文茜也再度發文，表示她要做癌症切片了，「某位大名醫說我有千分之一的機會，可能是隱球菌感染，而非Cancer。因為擴散太快，不符合常理。」但陳文茜說隱球菌感染仍需要手術、吃抗生素治療半年，面對這千分之一的機率，她把一切交給命運，淡然地說：「沒有苛求，也不必擔心」。
陳文茜癌細胞擴散超快 唯一放心不下毛小孩
事實上，陳文茜的身體狀況似乎已不太樂觀，日前她公布癌症復發的貼文就寫道，連全台灣最出色的肺腺癌外科醫師，看到她的檢查結果都覺得訝異，不敢相信她的病程這麼快，「他們面色凝重地告訴我，肺腺癌復發確定，肝臟3個腫瘤中，2個惡性，1個水泡。這些是我早已料到的，正當我準備站起身時，醫生小聲說：右骨盆腔也有1個。 」
陳文茜表示儘管疾病來的如此突然，但她對生命的長短沒有執著，唯一放心不下的只有毛小孩們，粉絲則紛紛留言鼓勵她，相信她這次也能順利康復，「願妳平安，謝謝妳分享的豐富的資訊和豁達的人生觀，非常敬佩妳」、「願所有的療程都充滿了希望，所有的希望都在療程中實現」、「我真希望妳好好的」。