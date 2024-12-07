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▲陳文茜表示，即便癌症復發也還是有很長一段路要走，不是明天就要離開了。（圖／陳文茜臉書）

66歲資深媒體人陳文茜2019年確診肺腺癌後積極抗癌，昨（6）日她在臉書以「我賭輸了！和疾病賽跑時間」為題，表示肺腺癌復發確定，腫瘤分別在肝臟3個、右骨盆腔1個，讓她不禁感嘆雖然這一切已經看得很淡然，但最放不下的就是毛小孩。陳文茜在臉書發文透露自己的最新病況，表示在確認癌細胞擴散程度時，醫師面色凝重的說「肺腺癌復發確定，肝臟三個腫瘤中，兩個惡性、一個水泡」，隨後又小聲地補充「右骨盆腔也有一個」。主治醫師難以置信陳文茜病情惡化的速度，「去年九月，電腦斷層掃描還乾乾淨淨⋯⋯怎麼可能一年發展成這樣」。聽聞癌症復發的消息，陳文茜表示，為這樣的日子，已經準備很久，對生命的長短沒有執著；對於死亡早已習慣、接受，隨緣自在。她也坦言，「捨不得的是那些愛我的人，他們的傷悲；更捨不下的是我的孩子們」。陳文茜表示，即便癌症復發，但它也不是絕症，「明天我就要死了」，它還有長長的一條路，除了積極治療外，它給你足夠的時間，準備好這生命最後的一段旅程。若懂得這個道理，即使只能再活5年，或者2年，它可能比以前我們不夠堅定的10年，更值得、更精彩。陳文茜慶幸自己的腦部疾病，已經將身體摧殘成只剩三條可使用的主靜脈，摧殘成不能接受化療、免疫治療的患者，這使她直接跳過一些身體的痛苦，接受比較溫和的標靶治療及質子治療，「它使我不必為了延長生命，失去最後旅程的怡然自在」。陳文茜坦言，過去5年，疾病已經數度將她折磨成一個活地非常疼痛的人，而她一次又一次跳壘成功。即使因病增了不少智慧，陳文茜仍然免不了捲入紅塵俗事，沒有做到足夠的超脫，她期許自己未來的旅程心中只有陽光、沒有遺憾，「願我更懂得珍惜這個世界所有美好的事物，寬恕他人的過錯，也希望別人，寬恕我曾帶給他們的傷害」。陳文茜回憶過往，她直言「我將自己多數時刻，希望奉獻給值得的事，這一點，我捫心自問，至少我做到了80%。這一生我未曾以爭奪自己的名利，當人生目標。傷感之事，換一個角度看，人與人能相遇，不容易，錯的人、錯的時間、錯的事，擱下。願我靜心的走完這段病程」。陳文茜承諾，《文茜的世界周報》會努力工作直到最後，也希望能陪著自己的愛犬到最後，給牠們一個溫暖的家，一個虛弱但很愛牠們的媽媽。陳文茜坦承，知道自己比過去更重病後，看到的世界越來越美，「獨自一人，卻很自在，我別無所求」。