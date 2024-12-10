今（10）日東北季風減弱，但受到「輻射冷卻」影響，空曠地區依舊偏冷，苗栗三灣清晨觀測到10度低溫，天氣風險公司分析師李至晟表示，白天氣溫會逐漸回升，今明兩天日夜溫差大，明晚東北季風增強，週四、週五（12/12、12/13）北部整天氣溫只有17至20度，週末冷氣團侵台，北部將只剩下12至14度。
李至晟指出，今天清晨，低溫普遍比昨（9）日回升1至2度，白天氣溫持續回升，今明兩天，西半部晴朗穩定、溫差大的天氣，尤其是明天風速最弱，午後中南部內陸甚至有局部高溫能達到30度以上。今天宜蘭受到偏東風的迎風面和地形影響，可能會有局部大雨發生。
明天晚上東北季風增強、鋒面通過台灣近海，週四、週五桃園以北、宜蘭花蓮都有短暫雨，北部全日氣溫在17至20度左右，中南部低溫16至19度，高溫仍有26至28度。
週六冷氣團南下，水氣減少，體感從濕涼轉乾冷，預估週日晚間到下週一清晨（12/15至12/16）氣溫最低，中央氣象署提醒，除了北部普遍只有11至12度、中南部12至15度外，桃竹苗空曠低區可能有8至10度的極端低溫。
李至晟說明，下週北方系統依然活躍，呈現東北季風週期性增強、減弱的情況，大致上是3至4天一個循環，多數模式預測，下週會是「前期回溫、中期降溫」，下週中期的冷空氣和週末強度相近，更長期預報甚至顯示，下週末冷空氣還會再度南下。
提醒民眾，12月的中旬甚至到下旬，冷空氣發展、南下都會比較活躍，也代表冬天真的到了，建議持續做好禦寒準備，準備好厚棉被、厚外套。
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明天晚上東北季風增強、鋒面通過台灣近海，週四、週五桃園以北、宜蘭花蓮都有短暫雨，北部全日氣溫在17至20度左右，中南部低溫16至19度，高溫仍有26至28度。
週六冷氣團南下，水氣減少，體感從濕涼轉乾冷，預估週日晚間到下週一清晨（12/15至12/16）氣溫最低，中央氣象署提醒，除了北部普遍只有11至12度、中南部12至15度外，桃竹苗空曠低區可能有8至10度的極端低溫。
李至晟說明，下週北方系統依然活躍，呈現東北季風週期性增強、減弱的情況，大致上是3至4天一個循環，多數模式預測，下週會是「前期回溫、中期降溫」，下週中期的冷空氣和週末強度相近，更長期預報甚至顯示，下週末冷空氣還會再度南下。
提醒民眾，12月的中旬甚至到下旬，冷空氣發展、南下都會比較活躍，也代表冬天真的到了，建議持續做好禦寒準備，準備好厚棉被、厚外套。