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▲六都總價千萬元買20坪至40坪預售屋熱區。（圖／永慶房屋提供）

想要在六都中以千萬預算入手2至3房的預售大樓，民眾恐怕只能將目光轉往蛋白區才有機會。永慶房產集團盤點六都坪數20坪至40坪、總價千萬內的預售屋交易量前十名行政區。雙北僅剩淡水最有機會，台中、桃園、台南都需要到蛋白區尋覓，高雄則還有市中心可選。雙北地區作為全台首善之區，房價居高不下，近年來雙北房價持續攀升，民眾想要以千萬入手2、3房的預售屋越來越困難。資料顯示，雙北地區總價千萬元2至3房的預售屋，僅剩下淡水區仍有較大的交易量。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，淡水區地理位置距離市中心較遠，房價相對市中心便宜，再加上開發素地面積廣大，讓淡水地區仍有不少價格親民的預售屋產品。對想要以千萬入手2至3房新屋的民眾來說，淡水區最有機會找到適合的物件。不過淡水區千萬元以下的預售住宅平均總價已高達915萬元為榜上最高，未來千萬元內的淡水預售大樓恐怕也會越來越少。前十名行政區中，桃園有大園、觀音、楊梅上榜，台中僅有梧棲區，而台南則僅有安南區，這些區域皆位於該直轄市的蛋白區。陳金萍指出，這些行政區位置都在相對偏遠的區域，且建設仍在發展中，因此大多房價都較為便宜。而這些區域的房市交易量，大多受到工業區、科技園區和新興重劃區的影響而帶動。不同於其他都會區，高雄市在市中心地區仍有機會以千萬預算購入2至3房的預售住宅。陳金萍表示，其中入榜的鳳山區和三民區皆位於市中心，且生活機能成熟，都有捷運線行經。由於高雄市的土地取得成本相對較低，加上基期也偏低，民眾可以在市區內找到千萬元以內的2至3房預售住宅，對預算有限的消費者而言無疑是個福音。另外，楠梓區和橋頭區距離市中心相對較遠，這兩區則受惠於科技廊帶的發展，加上科技業設廠的利多效應，激發強勁的居住需求，也帶動區域的預售屋交易。