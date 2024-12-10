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▲台北大巨蛋建商單位遠雄集團向《NOWnews今日新聞》回應相關爭議，表示「請歌迷放心，大巨蛋經得起三天三夜，但務必小心注意步伐安全」，同時強調大巨蛋結構安全性、音場及震動頻率均在合格規範內。（圖／翻攝自台北大巨蛋臉書）

天王周杰倫大巨蛋演唱會落幕，但相關話題仍不斷！準備接棒登大巨蛋開唱的天后張惠妹8日親自前往演唱會見習，熱唱〈三天三夜〉讓全場3.8萬人一起跳起來，不過這一跳，不僅讓現場觀眾直呼「當下感受到強烈震動」，周邊里長也抱怨家裡出現輕微震動。對此，台北大巨蛋營運公司遠雄稍早做出3點回應，公布「容許變位值」，強調安全無虞。《中央社》報導，台北市信義區新仁里長吳建德表示，接獲里民反應，周杰倫大巨蛋開唱期間家裡出現輕微震動、明顯有感，擔心次數多了震動會愈來愈嚴重。台北市政府體育局則表示，尚未接獲民眾投訴檢舉，會進一步了解。原來，張惠妹準備在21至31日一連5天，在台北大巨蛋開唱，她8日和經紀人陳鎮川到場見習，兩人坐在看台區。在周杰倫點名下，張惠妹一連唱了〈如果你也聽說〉、〈連名帶姓〉等歌，還被拱唱了〈三天三夜〉。張惠妹立刻嗨喊：「全場站起來！把最大的尖叫聲給周杰倫！」接著開心的唱了可以放肆跳躍版的〈三天三夜〉，全場3.8萬人也一起「跳起來」。有現場觀眾表示當下地板真的震到不行。對此，針對「看台結構及共振議題」，遠雄稍早做出三點說明，指出「。經計算上層看台區滿載，，在合理安全的範圍內，沒有結構安全疑慮」。遠雄也強調，大巨蛋隔音規格為45dB，場館內有設有吸音棉、吸音膜及吸音板等相關措施。且自然振動頻率僅0.58-0.83Hz，相較於其他振動頻率低，不容易產生共振，應不致造成附近居民不適。一、周杰倫8日演唱會中，看台區部分歌迷反應感受晃動，由於體育館為鋼結構構造，特性是強度高、韌性佳，剛性較小，而上層看台區為大懸臂鋼構造，設計時已考量完整結構設計，並在看台下設置支撐用之拉、壓鋼管。另外看台平面上亦增設V型斜拉鋼梁，藉以提升結構安全性。二、看台懸臂最長處為11公尺，容許變位值1/180，約6公分。經計算上層看台區滿載，若觀眾平均體重為100公斤，同步跳動所產生的變位最大值約在3.75公分，在合理安全的範圍內，沒有結構安全疑慮。但要提醒歌迷，上層看台區為階梯式結構，禁止倚靠欄杆，不建議站立欣賞演出。請歌迷放心，大巨蛋經得起三天三夜，但務必小心注意步伐安全。三、關於演場會音場對周遭環境影響，大巨蛋隔音規格為45dB，場館內有設有吸音棉、吸音膜及吸音板等相關措施，不管是球賽應援或演唱表演，音場皆符合規範。大巨蛋為大型量體、筏基結構，而且為下沉式設計，垂直震動不易傳至基地外，而水平震動並無測得振幅。其自然振動頻率僅0.58-0.83Hz，相較於其他振動頻率低，不容易產生共振，應不致造成附近居民不適。觀察過去幾場大型賽事，人數及應援音場，都不小於演場會，並沒有接獲附近居民反映。後續我們將結合技術單位持續觀測，必要時與活動主辦方研擬因應作為。