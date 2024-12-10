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▲2024年Google 搜尋快速竄升台灣運動員榜單。（圖／官方提供）

▲王齊麟（中）日前求婚陳詩媛（右）成功，沒想到「小三」李洋（左）也驚喜現身，讓王齊麟慌張急喊：「我兩個都愛！」（圖／王齊麟 臉書）

2024台灣十大運動員出爐！Google 今（10）日公布台灣 2024 年度「搜尋」排行榜，其中「十大快速竄升台灣運動員」榜單，都是在巴黎奧運中表現亮眼的台灣之光，羽球男雙奪下金牌的「麟洋配」，李洋位居第二、王齊麟第三，而冠軍是台灣女兒林郁婷，眾望所歸。1.林郁婷 2024奧運拳擊女子57公斤級金牌2.李洋 2024奧運羽球男子雙打金牌3.王齊麟 2024奧運羽球男子雙打金牌4.郭婞淳 2024奧運舉重女子59公斤級銅牌5.周天成 2024奧運羽球男子單打8強6.林昀儒 2024奧運桌球男子單打／雙打8強7.陳念琴 2024奧運舉重女子66公斤級銅牌8.楊勇緯 2024奧運柔道男子60公斤級8強9.莊智淵 2024奧運桌球男子雙打8強10.羅嘉翎 2024奧運跆拳道女子57公斤級16強今年你追了幾場國際級的體育賽事呢？適逢巴黎奧運、帕奧盛會，運動風氣濃烈。Google搜尋「十大快速竄升台灣運動員」排行榜，全員都是奧運表現優異的台灣之光，冠軍是捲入性別爭議，但仍勇奪奧運拳擊女子57公斤級金牌的「台灣女兒」林郁婷。而2024奧運羽球男子雙打金牌組合「麟洋配」的李洋、王齊麟分列第二、第三名。兩人在球場上展現絕佳默契，拚命廝殺畫面深深刻在台灣人的心中。十大快速竄升台灣運動員中，有多位戰勝疾病、帶傷上場，包含抗癌鬥士周天成和陳念琴，羅嘉翎負傷出戰，不放棄精神也令人感佩，桌球選手莊智淵20多年來對桌球的堅持與傳承令人動容。這些運動員的故事，讓大眾看見了他們在光環背後的付出與堅持。