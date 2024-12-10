2024台灣十大棒球選手出爐！Google 今（10）日公布台灣 2024 年度「搜尋」排行榜，其中「十大快速竄升台灣棒球選手」中，多位2024世界棒球12強的冠軍選手登榜，12強MVP、「台灣隊長」陳傑憲名列第二，冠軍是今年賽後退休、棒球界「周董」的中信兄弟球星周思齊，而曾涉職棒簽賭前球星陳致遠則名列第四位。

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🟡2024 Google十大快速竄升台灣棒球選手
1.周思齊
2.陳傑憲
3.林家正
4.陳致遠
5.林昱珉
6.潘威倫
7.葉保弟
8.曾頌恩
9.鄧愷威
10.郭嚴文

▲2024年Google 搜尋快速竄升台灣棒球選手榜單。（圖／官方提供）
▲2024年Google 搜尋快速竄升台灣棒球選手榜單。（圖／官方提供）
棒球是台灣國球、民眾熱愛的運動之一，今年在大巨蛋開幕、世界棒球 12 強賽台灣奪冠、熱門啦啦隊應援曲等話題的推波助瀾下，台灣棒球選手的搜尋熱度攀升。其中，球員的生涯動態備受關注，「周思齊」和「潘威倫」的退休，讓球迷們透過搜尋重溫他們的經典戰役與輝煌成就。

此外，世界棒球12強賽的冠軍隊員「陳傑憲」、「林家正」、「林昱珉」與「曾頌恩」，憑藉在賽事中的精彩表現、勵志的個人特質與故事，成為全台民眾熱議的焦點。

▲中華隊捕手林家正在對日本金牌戰從戶鄉翔征敲出關鍵陽春全壘打打開中華隊攻勢。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）
▲林家正是12強中華隊主戰捕手，蹲捕能力備受肯定，無論配球、引導，場上安撫投手情緒都有一套。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）
值得一提的是，前棒球選手「陳致遠」也登上熱搜榜，顯示球迷在慶祝台灣棒球里程碑的同時，也渴望深入瞭解台灣棒球崎嶇的發展史，而 Google 搜尋幫助大家快速掌握事件的始末，串聯起不同世代球迷的記憶。

▲（圖／陳致遠臉書）
▲前棒球選手「陳致遠」也登上熱搜榜。（圖／陳致遠臉書）

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