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▲2024年Google 搜尋快速竄升台灣棒球選手榜單。（圖／官方提供）

▲林家正是12強中華隊主戰捕手，蹲捕能力備受肯定，無論配球、引導，場上安撫投手情緒都有一套。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲前棒球選手「陳致遠」也登上熱搜榜。（圖／陳致遠臉書）

2024台灣十大棒球選手出爐！Google 今（10）日公布台灣 2024 年度「搜尋」排行榜，其中「十大快速竄升台灣棒球選手」中，多位2024世界棒球12強的冠軍選手登榜，12強MVP、「台灣隊長」陳傑憲名列第二，冠軍是今年賽後退休、棒球界「周董」的中信兄弟球星周思齊，而曾涉職棒簽賭前球星陳致遠則名列第四位。1.周思齊2.陳傑憲3.林家正4.陳致遠5.林昱珉6.潘威倫7.葉保弟8.曾頌恩9.鄧愷威10.郭嚴文棒球是台灣國球、民眾熱愛的運動之一，今年在大巨蛋開幕、世界棒球 12 強賽台灣奪冠、熱門啦啦隊應援曲等話題的推波助瀾下，台灣棒球選手的搜尋熱度攀升。其中，球員的生涯動態備受關注，「周思齊」和「潘威倫」的退休，讓球迷們透過搜尋重溫他們的經典戰役與輝煌成就。此外，世界棒球12強賽的冠軍隊員「陳傑憲」、「林家正」、「林昱珉」與「曾頌恩」，憑藉在賽事中的精彩表現、勵志的個人特質與故事，成為全台民眾熱議的焦點。值得一提的是，前棒球選手「陳致遠」也登上熱搜榜，顯示球迷在慶祝台灣棒球里程碑的同時，也渴望深入瞭解台灣棒球崎嶇的發展史，而 Google 搜尋幫助大家快速掌握事件的始末，串聯起不同世代球迷的記憶。