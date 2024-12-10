全球粉絲嗨爆！亞洲第一艘迪士尼遊輪「迪士尼探險號Disney Adventure」，將於2025年12月15日從新加坡正式啟航，米奇、米妮領軍的移動海上樂園，擁有全球最大型「海上雲霄飛車」，搭配特色餐廳、百老匯等級的迪士尼音樂劇。今（10）日早上8點開賣，可樂旅遊透露：「一度造成迪士尼遊輪官網當機」；KKday開賣前即有逾萬名旅客下單登記意願，開賣2小時內也接獲近千名旅客詢問需求。
第七艘迪士尼遊輪打造全新「迪士尼探險號」，首度以新加坡為母港，誕生亞洲航線第一艘迪士尼遊輪，排水量達20.8萬噸，共有2,111間艙房，最多可服務6,700位旅客。這座移動的海上樂園共規劃7大主題亮點，擁有全球最大型「海上雲霄飛車」，搭配特色餐廳、分齡兒童與青少年主題俱樂部，還可欣賞百老匯等級的迪士尼音樂劇等，吸引全球旅客關注。
可樂旅遊透露：「迪士尼探險號今早8點開賣，甚至一度造成迪士尼遊輪官網當機」，今同步開賣的可樂旅遊迪士尼遊輪團體及自由行商品，目前首航與聖誕節等熱門日期已經被搶購一空」，另外跨年等趟次也相當受到歡迎；業者分析，「陽台房及套房最受到旅客青睞」，目前已有許多人正在排候補。
而KKday也回應：「目前收到的旅客需求單都還要再與供應商進行確認」，暫時還無法提供確切的賣況。業者表示：「KKday針對『迪士尼探險號遊輪』今年7月份搶先推出的0元登記卡位活動，截至開賣前有超過萬名旅客下單登記意願；今日上午8點開賣，短短2小時內也已接獲近千名旅客的詢問需求」。
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可樂旅遊透露：「迪士尼探險號今早8點開賣，甚至一度造成迪士尼遊輪官網當機」，今同步開賣的可樂旅遊迪士尼遊輪團體及自由行商品，目前首航與聖誕節等熱門日期已經被搶購一空」，另外跨年等趟次也相當受到歡迎；業者分析，「陽台房及套房最受到旅客青睞」，目前已有許多人正在排候補。
而KKday也回應：「目前收到的旅客需求單都還要再與供應商進行確認」，暫時還無法提供確切的賣況。業者表示：「KKday針對『迪士尼探險號遊輪』今年7月份搶先推出的0元登記卡位活動，截至開賣前有超過萬名旅客下單登記意願；今日上午8點開賣，短短2小時內也已接獲近千名旅客的詢問需求」。