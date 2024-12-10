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▲諶多芬是前JKF女郎，擁有傲人好身材。（圖／翻攝自諶多芬IG）

▲諶多芬（左、右圖右1）登上《靈能的挑戰》聯誼環節，被說看男人眼光有待加強。（圖／翻攝自諶多芬IG）

▲美女命理師蘇成擅長通靈、塔羅牌，節目播出以來獲得不少粉絲。（圖／翻攝自YouTube Joeman）

前「JKF女郎」諶多芬擁有32G傲人身材，和網紅孫生傳出熱戀，之前諶多芬也曖昧吐露，跟孫生相處上很舒服「他是我很喜歡的人」，近來她登上網路節目《靈能的挑戰》2對2聯誼，多位命理老師觀看過程來算出來賓最終的選擇，其中擅長塔羅牌、通靈的蘇成，直接算出她會和其中一位男生變成砲友，點出她是受到原生家庭影響，失去了看人的判斷力。諶多芬參加《靈能的挑戰》「星象看婚緣環節，先是進行2對2聯誼，再由命理老師以「委託人最大幸福」作為目標提供建議，蘇成抽塔羅牌得到惡魔牌，代表性、貪嗔癡，代表她可能會和其中一位變成砲友，感情來得快去得也快，「原生家庭帶給她的影響，有點失去判斷力。」擅長易經的文哥也認同，「這女生看男人眼光非常差。」蘇成告訴她，「妳不敢全然的相信感情，不敢相信自己值得被愛，這個東西在妳骨子裡很深，這問題解決了，妳的能量才會散發出來，不然遇到任何對象，你都會帶著這個傷痛。」最後結果諶多芬選擇了比較健談的建豪，建豪則選擇「都想繼續認識」，諶多芬也直言，完全被蘇成說中，因為過去遇過滿多爛桃花、被傷害，「心中就會種下一個種子，先不要太相信愛情。」老師們也都建議他們私下可以交朋友，但若要認真交往，以雙方長遠的幸福為目標，都不建議繼續發展。《靈能的挑戰》播出以來爭議不斷，包括分組的關卡難度不一，公平性受到質疑，以及參賽者沒有禁止使用手機，直接在卜卦過程上網查資料，剪接的手法也相當拙劣等等，不過也是有厲害的老師在節目中展露頭角，例如擅長通靈的老師蘇成，，感應到嘉賓眭澔平帶來的私人收藏，散發著藍色的能量，和海島有關，背景可能跟戰爭、勝利有關，透過抽卡確認，得到一張「戰車牌的正位」。眭澔平揭開黑幕時，是一顆人頭，來自亞馬遜河流過的其中一個國家厄瓜多爾的民族，他們的獵首習俗，使用亞馬遜河的一種特別藥草將人頭縮小，如同蘇成所說，和「海」、「勝利」都有關連，就連Joeman都看傻眼。