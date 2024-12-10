33歲柯震東13年前以國片《那些年，我們一起追的女孩》出道隨即爆紅，不僅全台拿下12億票房、知名度遍及亞洲各國，還初次提名金馬獎即獲獎，然而，走紅後事業繁忙，犧牲掉大學課業的他，被文化大學退學，近日柯震東提及此事，引來網友安慰。其實柯震東當年學測國文、社會拿滿級分，讓外界對他另眼相看，直呼他是小學霸，如果繼續唸書，在演藝圈以外的領域說不定成就非凡。
一名網友昨（9）日在Threads分享一段影片，為柯震東2011年憑《那些年》拿下第48屆金馬獎最佳新演員的片段，只見彭于晏唸出他的名字，柯震東一一和陳妍希、九把刀擁抱，上台後從湯唯手中接下沉甸甸的獎座，期間司儀德仔讀出：「柯震東，目前就讀文化大學體育系，他在片中飾演...」
該篇貼文引來「脆之里長」柯震東本人回覆：「但文化大學被退學了！」對此，網友留言：「生活中總有起起落落，文化大學的事雖然遺憾，但這些經歷讓你變得更強大，讓表演更有深度！繼續加油，你很優秀」、「想到新生晚會還跟學長你喝酒，之後就很少在看到學長了」、「So what! 世界才是你的學校」、「有看過照片在體育系辦公室哈哈」、「社會大學接受你就好！」
柯震東竄紅後疏於大學課業，2013年傳出他缺課太多，最終選擇從文化大學體育學系休學，轉至東南科技大學資訊科技學系假日進修部就讀，但那時他紅透半邊天，校方不堪媒體守候拍攝，柯震東和經紀公司商量後再度轉到另一所大學的資訊系就讀。
被質疑不會用標點符號 柯震東：我學測國文滿分
看似在看業上表現不佳，事實上，柯震東今年4月因為一篇發文被質疑不會用標點符號，讓本人忍不住自爆：「我學測國文可是15級滿分呢！」更索性公布5項學科成績，國文和社會都滿分15級分，英文6級分，數學和自然只拿4級分。
由於學測國文除了綜合測驗還有作文，要考到滿級分非常不容易，社會科更是零失分，網友驚訝留言：「好厲害哦！國文我才12級至少也是高標了！你居然15級滿分」、「原來你是小學霸」、「根本超級文科人，看不出來耶」、「兩科滿級分也太強」、「欸好羨慕！國文滿級分是什麼神人吧？」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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該篇貼文引來「脆之里長」柯震東本人回覆：「但文化大學被退學了！」對此，網友留言：「生活中總有起起落落，文化大學的事雖然遺憾，但這些經歷讓你變得更強大，讓表演更有深度！繼續加油，你很優秀」、「想到新生晚會還跟學長你喝酒，之後就很少在看到學長了」、「So what! 世界才是你的學校」、「有看過照片在體育系辦公室哈哈」、「社會大學接受你就好！」
柯震東竄紅後疏於大學課業，2013年傳出他缺課太多，最終選擇從文化大學體育學系休學，轉至東南科技大學資訊科技學系假日進修部就讀，但那時他紅透半邊天，校方不堪媒體守候拍攝，柯震東和經紀公司商量後再度轉到另一所大學的資訊系就讀。
被質疑不會用標點符號 柯震東：我學測國文滿分
看似在看業上表現不佳，事實上，柯震東今年4月因為一篇發文被質疑不會用標點符號，讓本人忍不住自爆：「我學測國文可是15級滿分呢！」更索性公布5項學科成績，國文和社會都滿分15級分，英文6級分，數學和自然只拿4級分。
由於學測國文除了綜合測驗還有作文，要考到滿級分非常不容易，社會科更是零失分，網友驚訝留言：「好厲害哦！國文我才12級至少也是高標了！你居然15級滿分」、「原來你是小學霸」、「根本超級文科人，看不出來耶」、「兩科滿級分也太強」、「欸好羨慕！國文滿級分是什麼神人吧？」
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