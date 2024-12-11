我是廣告 請繼續往下閱讀

▲星巴克買一送一！特大杯美式63元、那堤75元、蜜柚紅茶77.5元。（圖／翻攝自foodomo FB）

▲CoCo冬韻擂焙珍奶今「第二杯0元」。（圖／CoCo都可提供）

▲CoCo都可冬至月開喝兩大外送優惠，咀嚼控必喝。（示意圖／翻攝自CoCo都可臉書）

最強冷氣團將報到，週末急凍3天可能只剩10℃，快喝星巴克買一送一暖心優惠，foodomo外送特大杯美式63元、那堤75元好划算。CoCo都可今（11）日週三好友日冬韻擂焙珍奶「第二杯0元」，相當於一杯才35元；兩大外送也「買一送一」。超狂咖啡、手搖飲料優惠一次整理。最新「星巴克買一送一」foodomo外送優惠，特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元）特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「蜜柚紅茶」兩杯優惠價155元（原價310元），換算下來相當於星巴克CoCo都可今年秋冬才研發的「冬韻擂焙珍奶」，採用馬玉山客家擂茶配方，嚴選黑豆、薏仁、燕麥、黑芝麻等14種穀物與豆類，研磨成香氣濃厚的擂茶粉，融入手工煮製的日式鹿兒島焙奶茶搭配Q彈蜜珍珠，喝得到焙烤醇厚茶底還迸發穀奶炭香，推薦秋冬溫熱喝好療癒。提醒大家，每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度自由選擇；數量有限，售完為止。冬至月兩大外送也優惠，即日起至2025年1月7日，Uber Eats小湯圓奶茶(L)、莓莓派對(L)「買一送一」；Foodpanda即日起至2025年1月5日QQ奶茶(L)、日式焙茶(L)「買一送一」。提醒大家，優惠適用於配合外送服務之門市，部分門市不參與，詳見平台供應品項；商品數量有限，售完為止。