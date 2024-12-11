年終雙12速食優惠戰還沒打完，必勝客竟然不講武德，即日起至12月20日，悄悄推出平日限定「7款大披薩199元」爽吃8天超狂優惠，今年最後一檔下殺，CP值比雙12買一送一還便宜。Tino's Pizza Café堤諾義大利比薩12月11日「買一送一」，買任一口味披薩就送皇后瑪格或蜂蜜藍紋起司一次整理。
📌必勝客「7款大披薩199元」爽吃8天
必勝客悄悄推出平日限定「7款大披薩199元」超狂優惠！即日起至12月20日，平日限定「7款大披薩199元」爽吃8天，今年最後一檔下殺，最多現省461元，CP值比雙12買一送一還便宜。使用「94199」優惠碼超值單點黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、夏威夷、雙層美式臘腸、BBQ黃金嫩雞、熱帶鳳梨海鮮總匯，最高原價660元、現在通通只要199元。
必勝客雙12「買一送一」優惠！官網酥皮玉米濃湯「買一送一」，義大利麵飯、咔滋餅都99元，PK APP開吃蜂蜜麻糬酥、川味香烤皮蛋豬血、酥炸魷魚鬚都「買一送一」，還能開搶「起司咔滋餅」12元、「6吋鬆厚披薩套餐（厚燒醬烤BBQ＋檸檬紅茶）」122元。
📌Tino's堤諾比薩：12/11一日限定「買一送一」
Tino's Pizza Café堤諾義大利比薩不只攜手森永牛奶糖開吃「甜蜜派對」，「森永牛奶糖蘋果乳酪披薩」 、「森永牛奶糖馬茲卡邦披薩餃」 ，「森永牛奶糖炸雞脆薯」、「森永牛奶糖奶茶」新品。
歲末感謝祭今一日限定外帶「買一送一」優惠，12月11日當日外帶經典口味任一披薩，就送「皇后瑪格」或「蜂蜜藍紋起司」（10吋，2擇1，原價240元）。優惠指定門市：台北士林、台北莊敬、台北濟南、台北民生、板橋府中、三峽北大、新北林口、桃園長庚、桃園中山。提醒大家，台北101 / 高雄河堤店恕不參加；優惠不併用，堤諾保有最終解釋權。
我是廣告 請繼續往下閱讀
必勝客悄悄推出平日限定「7款大披薩199元」超狂優惠！即日起至12月20日，平日限定「7款大披薩199元」爽吃8天，今年最後一檔下殺，最多現省461元，CP值比雙12買一送一還便宜。使用「94199」優惠碼超值單點黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、夏威夷、雙層美式臘腸、BBQ黃金嫩雞、熱帶鳳梨海鮮總匯，最高原價660元、現在通通只要199元。
必勝客雙12「買一送一」優惠！官網酥皮玉米濃湯「買一送一」，義大利麵飯、咔滋餅都99元，PK APP開吃蜂蜜麻糬酥、川味香烤皮蛋豬血、酥炸魷魚鬚都「買一送一」，還能開搶「起司咔滋餅」12元、「6吋鬆厚披薩套餐（厚燒醬烤BBQ＋檸檬紅茶）」122元。
📌Tino's堤諾比薩：12/11一日限定「買一送一」
Tino's Pizza Café堤諾義大利比薩不只攜手森永牛奶糖開吃「甜蜜派對」，「森永牛奶糖蘋果乳酪披薩」 、「森永牛奶糖馬茲卡邦披薩餃」 ，「森永牛奶糖炸雞脆薯」、「森永牛奶糖奶茶」新品。
歲末感謝祭今一日限定外帶「買一送一」優惠，12月11日當日外帶經典口味任一披薩，就送「皇后瑪格」或「蜂蜜藍紋起司」（10吋，2擇1，原價240元）。優惠指定門市：台北士林、台北莊敬、台北濟南、台北民生、板橋府中、三峽北大、新北林口、桃園長庚、桃園中山。提醒大家，台北101 / 高雄河堤店恕不參加；優惠不併用，堤諾保有最終解釋權。