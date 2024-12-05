雙12感謝祭速食大戰開打！必勝客X肯德基「PK雙饗卡APP」宣布即日起至12月30日，天天「買一送一」超狂優惠，每週五開搶肯德基蛋撻下殺12元、必勝客起司咔滋餅也只要12元，最便宜「隨饗券低至34折」寄餐跨店取，還比買一送一更便宜；還有肯德基咔啦雞腿堡餐122元、必勝客披薩餐也122元，瘋狂優惠清單一次整理。達美樂「
起司火山披薩」也重磅回歸。
📌肯德基X必勝客PK雙饗卡APP：天天「買一送一」
◾️必勝客買一送一：即日起至12月30日，蜂蜜麻糬酥、川味香烤皮蛋豬血、酥炸魷魚鬚都「買一送一」
◾️肯德基買一送一：即日起至12月30日，8塊上校雞塊「買一送一」（12/23～12/25不適用）
📌12月每週五及雙12開搶「12元起」隨饗券
PK雙饗卡APP每週五（12月6日、12月13日、12月20日、12月27日）及12月12日開搶
◾️肯德基「原味蛋撻」12元
◾️必勝客「起司咔滋餅」12元
◾️必勝客「6吋鬆厚披薩套餐（厚燒醬烤BBQ＋檸檬紅茶）」122元
◾️肯德基「咔啦雞腿堡套餐（黃金超蝦塊＋百事可樂）」122元
📌低至34折「比買一送一便宜」！隨饗券 寄餐跨店取
◾️肯德基「雙12超級buy」3套369元：「咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋無糖綠茶(中)」每套123元
◾️必勝客「享樂餐」3套279元：「6吋個人比薩3選1(夏威夷/雙層美式臘腸/彩蔬鮮菇)＋飲料3選1(百事可樂330ml/七喜330ml/黃金玉米濃湯)」每套93元
另外，年末聖誕將至，達美樂也宣布，年初開賣兩週就賣完的「
起司火山披薩」重磅回歸，即日起嚐鮮「起司火山披薩」半價優惠，還可選擇799元限定組合餐爽吃「起司火山大披薩經典或招牌口味＋蝴蝶酥8個＋紫薯地瓜球＋大可樂」或1199 元聖誕跨年主打派對組合餐「起司火山大披薩經典或招牌口味＋大披薩經典或招牌口味＋青花椒雞＋鱈魚星星＋大可樂」。
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◾️必勝客買一送一：即日起至12月30日，蜂蜜麻糬酥、川味香烤皮蛋豬血、酥炸魷魚鬚都「買一送一」
◾️肯德基買一送一：即日起至12月30日，8塊上校雞塊「買一送一」（12/23～12/25不適用）
📌12月每週五及雙12開搶「12元起」隨饗券
PK雙饗卡APP每週五（12月6日、12月13日、12月20日、12月27日）及12月12日開搶
◾️肯德基「原味蛋撻」12元
◾️必勝客「起司咔滋餅」12元
◾️必勝客「6吋鬆厚披薩套餐（厚燒醬烤BBQ＋檸檬紅茶）」122元
◾️肯德基「咔啦雞腿堡套餐（黃金超蝦塊＋百事可樂）」122元
📌低至34折「比買一送一便宜」！隨饗券 寄餐跨店取
◾️肯德基「雙12超級buy」3套369元：「咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋無糖綠茶(中)」每套123元
◾️必勝客「享樂餐」3套279元：「6吋個人比薩3選1(夏威夷/雙層美式臘腸/彩蔬鮮菇)＋飲料3選1(百事可樂330ml/七喜330ml/黃金玉米濃湯)」每套93元
另外，年末聖誕將至，達美樂也宣布，年初開賣兩週就賣完的「