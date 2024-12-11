根據農業部電話抽樣調查，台灣家犬、家貓飼養數量高達279萬隻，其中狗148萬637隻、貓131萬1449隻，換算平均每3到4戶就有1戶養寵物。不過，一名網友卻抱怨，買大樓房住了2年，管委會突公告全面禁養任何寵物，要求「搬家或把狗送走」2選1，否則就要鎖卡，大嘆「現在住大樓沒自由，買的房子都不是自己的」。管委會可以這樣要求嗎？律師解答了。
原PO在臉書「匿名公社」發文，分享慘況，指出自己現在住的大樓已經買2年了，但最近管委會宣布「社區不能養任何寵物」，認為狗狗已經十多歲了，從他買房就跟著搬進來，「因為是老狗根本不會叫也不會去影響其他人，他也不會出門都待在家」，近來管委會卻頻上門，要求他搬家或是把狗送走，不然就要鎖卡，讓他不知該怎麼辦。
貼文引發討論，多數網友認為管委會做法太扯，不少人有感現在住大樓很不方便，紛紛留言「小孩在家裡玩也會被投訴」、「現在買大樓其實房子都不是自己的，車位不能停重機，家裡不能抽菸，現在還不能養寵物」。也有人建議先租可養寵物的房子安置，再把原先的房子賣掉重買。
管委會有權禁養寵物嗎？規約前已養的寵物怎麼辦？
管委會有權禁養寵物嗎？鴻安法律事務所指出，根據「公寓大廈管理條例」規定，管委會必須經過區分所有權人會議討論、決議、修改，且載明在規約上，禁止養寵物的效力才生效。
不過，若在規約頒布前就已經飼養，一般而言，新規約的效力不溯及既往，也就是如果在新約前已經養寵物，則不受規範，但也不能再養新寵物。事務所提醒，有飼養寵物的人買房前應先了解社區有無相關規定，以免買了後陷入兩難。
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貼文引發討論，多數網友認為管委會做法太扯，不少人有感現在住大樓很不方便，紛紛留言「小孩在家裡玩也會被投訴」、「現在買大樓其實房子都不是自己的，車位不能停重機，家裡不能抽菸，現在還不能養寵物」。也有人建議先租可養寵物的房子安置，再把原先的房子賣掉重買。
管委會有權禁養寵物嗎？規約前已養的寵物怎麼辦？
管委會有權禁養寵物嗎？鴻安法律事務所指出，根據「公寓大廈管理條例」規定，管委會必須經過區分所有權人會議討論、決議、修改，且載明在規約上，禁止養寵物的效力才生效。
不過，若在規約頒布前就已經飼養，一般而言，新規約的效力不溯及既往，也就是如果在新約前已經養寵物，則不受規範，但也不能再養新寵物。事務所提醒，有飼養寵物的人買房前應先了解社區有無相關規定，以免買了後陷入兩難。