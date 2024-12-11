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▲肯德基攜手比利時Lotus焦糖薄脆餅乾推出「Biscoff焦糖脆餅蛋撻」。（圖／肯德基提供）

▲達美樂年初開賣兩週就賣完的「起司火山披薩」聖誕節重磅回歸。（圖／達美樂提供）

▲達美樂回歸「起司火山披薩」還享有天天半價優惠，起司控瘋掉。（圖／達美樂提供）

▲必勝客年末開吃「嫩牛大蝦起司披薩」、「京都宇治抹茶紅豆起司塔」等新品。（圖／必勝客提供）

連鎖速食超狂美食新品又爆賣一波，肯德基攜手比利時Lotus推出「Biscoff焦糖脆餅蛋撻」，被網友盛讚滋味「超越原味蛋撻」，還有人一次忍不住狂嗑10顆；達美樂重磅回歸「起司火山披薩」的被稱為「極品披薩」，才開賣3天部分門市就缺貨，業者急發聲明：「目前補貨中，將陸續到貨。」隨肯德基日本「聖誕巨大桶」雪花起司脆雞一同亮相的「Biscoff焦糖脆餅蛋撻」，是聯名比利時Lotus焦糖餅乾的新品，在經典蛋撻中添加甜蜜Lotus Biscoff焦糖風味抹醬，在酥脆撻皮與滑嫩蛋奶餡中、吃得到淡淡焦糖香混合肉桂風味，外層還豪邁插入大片酥脆Lotus蓮花焦糖薄脆餅乾與酥餅碎，濃郁香甜。肯德基「Biscoff焦糖脆餅蛋撻」開賣後口碑迅速攀升，被網友盛讚滋味「超越原味蛋撻」！要知道過去再怎麼受歡迎的新口味蛋撻，都難以超越原味蛋撻在粉絲心中的地位，竟有人號稱「Biscoff焦糖脆餅蛋撻」讓他忍不住狂嗑10顆，實在太驚人；不過也有網友反應吃多太甜膩，螞蟻人就別擔心快衝一波吧。「Biscoff焦糖脆餅蛋撻」單顆55元、6入「雙色蛋撻禮盒」264元、6入「Biscoff焦糖脆餅蛋撻禮盒」288元，隨餐點加購享有折扣價。達美樂「起司火山披薩」重磅回歸，年初才開賣兩週就完售的「起司火山披薩」，超狂熔岩果然再度爆發搶吃潮，被熱愛起司的網友稱為「極品披薩」，開賣3天就有部分門市缺貨。讓業者急發聲明：「目前補貨中，將陸續到貨。感謝您的支持！」想吃的朋友，建議先致電門市查詢再前往，以免餓肚子又撲空。另外，必勝客年末也開吃限定奢華海陸美味「嫩牛大蝦起司披薩」，還可加價搭配「奢華三起司餅皮」，並首度開賣美式餐廳經典料理「美式炭烤小肋排拼盤」。最新攜手日本第一茶匠監修的百年品牌「堀田勝太郎」，日式「京都宇治抹茶紅豆起司塔」濃郁開吃，單顆75元、加購價69元。