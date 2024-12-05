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▲達美樂年初開賣兩週就賣完的「起司火山披薩」聖誕節重磅回歸。（圖／達美樂提供）

▲達美樂即日起回歸開賣「起司火山披薩」天天半價優惠。（圖／達美樂提供）

▲年末狂歡派對組合開吃達美樂「起司火山披薩」，好吃又好玩。（圖／達美樂提供）

▲「森永牛奶糖馬茲卡邦披薩餃」249元，趁熱吃還會牽絲。（圖／堤諾提供）

▲「森永牛奶糖蘋果乳酪披薩」260元、「森永牛奶糖炸雞脆薯」149元、「森永牛奶糖奶茶」120元。（圖／堤諾提供）

歲末年終迎接派對時刻，達美樂「起司火山披薩」重磅回歸，超狂熔岩又要爆發了！年初開賣兩週即完售的「起司火山披薩」，即日起全門市天天「半價優惠」，而且雙12於三重三信門市將免費送出100份「起司火山披薩」邀請民眾試吃。堤諾義大利披薩則攜手森永牛奶糖，開吃「甜蜜派對」森永牛奶糖蘋果乳酪披薩、馬茲卡邦披薩餃、炸雞脆薯、森永牛奶糖奶茶聯名新品。達美樂年初開賣的「起司火山披薩」，外型突破常規引人注目，滿滿金黃超狂熔岩什麼都能拿來沾，除了披薩一拿起來就想推進火山口，也推薦青花椒雞、鱈魚星星一起實現起司自由，好吃又好玩。達美樂獨家「起司火山披薩」初登場時開賣兩週就炫風完售，現在全系列、全台門市限時重磅回歸。即日起嚐鮮「起司火山披薩」天天半價優惠，最便宜345元開吃；還可選擇799元限定組合餐爽吃「起司火山大披薩經典或招牌口味＋蝴蝶酥8個＋紫薯地瓜球＋大可樂」或1199元聖誕跨年主打派對組合餐「起司火山大披薩經典或招牌口味＋大披薩經典或招牌口味＋青花椒雞＋鱈魚星星＋大可樂」。歡慶聖誕新年佳節，達美樂特別在12月12日上午，於三重三信門市將限量送出100份「起司火山披薩」，邀請民眾免費試吃，當天現場排隊民眾還可額外參加幸運抽獎，有機會免費再獲得「火山披薩」系列神秘限定新品（預計抽出5位幸運得主）。而堤諾義大利披薩則攜手經典品牌森永牛奶糖，以「甜蜜派對」為主題，融合義式創意風味與馥郁焦糖奶香，即日起開吃一系列4款聯名新品；連披薩外帶盒都以森永牛奶糖盒包裝設計，可愛又有趣，全台11家堤諾門市及雙外送平台同步開賣。「森永牛奶糖蘋果乳酪披薩」260元以當季脆甜蘋果結合澳洲乳源優質乳酪，奶香與果香交融森永牛奶糖醬，甜鹹誘人；「森永牛奶糖馬茲卡邦披薩餃」內餡包裹Q彈黑糖麻糬與濃郁起司，搭配如冰淇淋般絲滑的馬茲卡邦乳酪並佐以森永牛奶糖醬；還有「森永牛奶糖炸雞脆薯」、「森永牛奶糖奶茶」，全台11家門市及雙外送平台同步開賣。堤諾更推出「甜蜜四人套餐」，開吃森永牛奶糖蘋果乳酪比薩與馬茲卡邦比薩餃各1份，搭配2份自選主餐、1份沙拉、3份開胃菜與4杯飲品，特價1699元（原價2041元）限時83折優惠。2025年1月15日前，於店內用餐滿859元並打卡分享，即可免費獲得「森永牛奶糖炸雞脆薯」一份加菜。