量子電腦「前5強」國家公開！冠軍投資近5000億、奪全球半數專利

Google量子電腦技術有重大突破，現有超級電腦需耗時10的25次方年、遠超過宇宙年齡才能完成的運算，Google量子芯片「Willow」只要5分鐘就搞定。被譽為下一代科技強大引擎的量子科技近幾年來競爭日趨白熱化，韓媒曾發布全球量子技術領域國家排名，前5強依序是中國、日本、歐盟、美國與韓國。Google的量子技術突破，是否能推進美國在量子電腦領域的名次，值得關注。
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《快科技》引述韓國媒體報導指出，截至2022年，中國在量子資訊技術上的投入已達153億美元（約新台幣4773億元），中國對量子資訊技術的投資規模位居世界第一，並建造了世界最大的量子實驗室，遠超歐洲的84億美元和美國的37億美元，也讓中國量子資訊技術的基礎科學和系統研發力量正快速成長。
文章指出，從全球關於量子資訊技術的專利申請量來看，憑藉龐大的投資，目前中國申請的專利占到52.3%，有絕對優勢。在中國之後，依次為日本（13.8%）、歐盟（13.8%）、美國（10%）、韓國（3.6%）。
細分來看，中國在量子電腦專利（全球占比52.8%）、量子通信（全球占比43.2%）、量子傳感（全球占比56.6%）方面均佔據絕對優勢，特別是在量子密碼通信方面技術突出。
韓媒引用中國經常使用的「彎道超車」戰略，並以近年高速發展的電動汽車為例，指出上世紀80年代中國企業才正式進入商用汽車產業，並模仿追隨德國、美國等發達國家，成功進入全球電動汽車的領先集團。而在作為未來技術的量子資訊技術領域，中國同樣與美歐展開勢均力敵的競賽。
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《快科技》引述韓國媒體報導指出，截至2022年，中國在量子資訊技術上的投入已達153億美元（約新台幣4773億元），中國對量子資訊技術的投資規模位居世界第一，並建造了世界最大的量子實驗室，遠超歐洲的84億美元和美國的37億美元，也讓中國量子資訊技術的基礎科學和系統研發力量正快速成長。
文章指出，從全球關於量子資訊技術的專利申請量來看，憑藉龐大的投資，目前中國申請的專利占到52.3%，有絕對優勢。在中國之後，依次為日本（13.8%）、歐盟（13.8%）、美國（10%）、韓國（3.6%）。
細分來看，中國在量子電腦專利（全球占比52.8%）、量子通信（全球占比43.2%）、量子傳感（全球占比56.6%）方面均佔據絕對優勢，特別是在量子密碼通信方面技術突出。
韓媒引用中國經常使用的「彎道超車」戰略，並以近年高速發展的電動汽車為例，指出上世紀80年代中國企業才正式進入商用汽車產業，並模仿追隨德國、美國等發達國家，成功進入全球電動汽車的領先集團。而在作為未來技術的量子資訊技術領域，中國同樣與美歐展開勢均力敵的競賽。