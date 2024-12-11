Google量子電腦「5分鐘解超難題」　不是台積電！法人曝1台廠受惠

量子電腦技術有重大突破！Google執行長皮伽（Sundar Pichai）10日在X宣布，名為「Willow」的新一代量子芯片完成了一項重大挑戰，現有超級電腦需耗時10的25次方年（相當宇宙年齡的700多萬億倍）才能完成的運算，Google量子電腦5分鐘就解決。法人指出，Google這項量子運算領域的重大技術突破，台灣廣達（2382）有望優先受惠，跟著吃香喝辣。
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皮伽（Sundar Pichai）在X分享Google量子電腦重大突破，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）第一時間留言「Wow」表示驚豔，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）也留言「big congrats!!（大大的恭喜）」。
Google介紹，Willow量子芯片的主要特點是它能夠在量子計算中減少錯誤，並且在擴展時錯誤率呈指數減少。這是科學家們一直追求的目標，已經持續了近30年。
Willow在標準基準測試中完成了一個複雜的計算，這對於當今最快的超級電腦來說需要10的25次方年才能完成，這是遠超過宇宙年齡的數字。但Willow只花了5分鐘。
Google還表示，Willow量子芯片的進展將有助於解決科學、技術和其他領域的重大挑戰，並且正在開發實用應用，包括藥物發現和清潔能源解決方案。
Google量子電腦技術的重大進展，可望翻轉AI新世代，進而取代現有超級電腦或輝達超級AI晶片。《經濟日報》報導指出，法人認為台灣大廠中，廣達（2382）與Google合作專攻高速運算領域，也積極投入量子電腦，可望搭上Google量子運算大商機列車，優先受惠。
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皮伽（Sundar Pichai）在X分享Google量子電腦重大突破，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）第一時間留言「Wow」表示驚豔，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）也留言「big congrats!!（大大的恭喜）」。
Google量子芯片Willow有多強？能作何應用？
Google介紹，Willow量子芯片的主要特點是它能夠在量子計算中減少錯誤，並且在擴展時錯誤率呈指數減少。這是科學家們一直追求的目標，已經持續了近30年。
Willow在標準基準測試中完成了一個複雜的計算，這對於當今最快的超級電腦來說需要10的25次方年才能完成，這是遠超過宇宙年齡的數字。但Willow只花了5分鐘。
Google還表示，Willow量子芯片的進展將有助於解決科學、技術和其他領域的重大挑戰，並且正在開發實用應用，包括藥物發現和清潔能源解決方案。
Google量子電腦技術的重大進展，可望翻轉AI新世代，進而取代現有超級電腦或輝達超級AI晶片。《經濟日報》報導指出，法人認為台灣大廠中，廣達（2382）與Google合作專攻高速運算領域，也積極投入量子電腦，可望搭上Google量子運算大商機列車，優先受惠。
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