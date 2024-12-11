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▲「政大永慶科學園區中古屋房價指數」數據顯示，新竹科學園區近4年都有雙位數漲幅。（圖／永慶房屋提供）

▲政大永慶科學園區中古屋房價指數近4年Q3漲幅。（圖／永慶房屋提供）

房市「科技宅」題材退燒了嗎？最新政大永慶房價指數揭露，最新2024年Q3，新竹、台中、台南與高雄4大科技園區中古屋實價登錄資料顯示，新竹科園園區近4年來房價指數都成雙位數漲幅、漲勢凌厲，不過，台南科學園區則是首見跌幅，去年Q3暴跌22.8%後，今年Q3再跌14%，來到-5.9%。專家示警，當地房價是否已達高點，值得持續關注。「政大永慶科學園區中古屋房價指數」數據顯示，新竹科學園區周遭房市近四年房價指數都有雙位數成長。永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，竹科為全台最熱的房市區域之一，擁有龐大的就業動能、強勁的剛性需求等優勢，吸引投資、置產買盤挹注。此外，當地因受限於腹地狹小，導致新增供給有限，使當地精華地段如竹北市及有台積電進駐的寶山鄉，預售新案屢創新高，也帶動周邊中古屋價格。新竹的蛋白區及苗栗北部的竹南鎮、頭份市也受益於竹科外溢買盤，房價齊漲。觀察近二年Q3三大科學園區中古屋房價指數的變化，2023年Q3三大科學園區指數漲幅有出現短期回落的現象，郭翰說明，2022-2023年受到全球經濟景氣疲軟的衝擊，且央行開始升息，台灣整體房市有所降溫，台中和高雄園區房價指數年增幅也有降溫的跡象。至於近一年的Q3表現，台中與高雄園區指數漲幅分別為13.8%與14.2%。郭翰分析，台中園區隨著科技大廠投資及區域、生活機能逐步成熟下，剛性購屋需求持續走高。高雄園區則受益於台積電設廠的投資，帶動當地的經濟發展，園區周邊土地與房屋價格飆漲，房價有所支撐。至於台南園區，房價指數漲幅相當猛烈，3年間漲幅達6成。郭翰指出，台積電陸續在善化區、安定區設廠投資，土地和房產需求也應聲而起，房價自然有撐。然而，近年來台南園區房價急漲，而薪資漲幅卻遠不及房價漲幅，當地房價也從低基期被拉抬至歷史新高點，使消費者難以再追價，因此近一年Q3台南園區指數也開始下跌，減幅為5.9%。郭翰補充，不過，目前銀行房貸緊縮狀況持續，加上9月央行祭出第七波信用管制打炒房手段，房價可能會有下修的空間，未來幾季的科學園區中古屋房價指數值得持續觀察。