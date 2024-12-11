經典賽教練團維持12強奪冠原班人馬！針對明年2月的經典賽資格賽，中華職棒與中華棒協今（11）日召開選訓會議，除了公布35人名單外，也同時確定總教練和教練團人選。根據多家媒體報導指出，帶領中華隊在世界12強賽奪冠的總教練曾豪駒，將會在經典賽資格賽繼續接掌兵符，且教練團人員沒有變動，將會維持12強賽的「黃金教練團」原班人馬續任。
確定由曾豪駒領軍 啟用原班人馬教練團
根據媒體報導，中職秘書長楊清瓏表示，一致通過由曾豪駒提出的中華隊教練團名單以及35人名單，且提到，12強賽中華隊拿下世界冠軍，教練團功不可沒，因此將會全部續留。
事實上，12強賽中華隊教練團名單，一樣是以2023年經典賽為班底，彼此合作將來到第3場大型國際賽事，包含首席兼捕手教練高志綱，打擊教練彭政閔、高國輝，投手教練林岳平，牛棚教練王建民，以及內野守備教練陳江和、外野守備兼跑壘教練張建銘等人。
總教練曾豪駒在中華隊進行12強複賽期間，就曾指出教練團成員在2023年經典賽時就建立良好默契，所以能有效協調分工，並迅速了解選手狀況。這批「黃金教練團」能夠在經典賽資格賽延續合作，勢必對中華隊是一大利多。
📌2025年經典賽資格賽教練團完整名單：
總教練：曾豪駒
首席兼捕手教練：高志綱
打擊教練：彭政閔、高國輝
投手教練：林岳平
牛棚教練：王建民
內野守備教練：陳江和
外野守備兼跑壘教練：張建銘
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根據媒體報導，中職秘書長楊清瓏表示，一致通過由曾豪駒提出的中華隊教練團名單以及35人名單，且提到，12強賽中華隊拿下世界冠軍，教練團功不可沒，因此將會全部續留。
事實上，12強賽中華隊教練團名單，一樣是以2023年經典賽為班底，彼此合作將來到第3場大型國際賽事，包含首席兼捕手教練高志綱，打擊教練彭政閔、高國輝，投手教練林岳平，牛棚教練王建民，以及內野守備教練陳江和、外野守備兼跑壘教練張建銘等人。
總教練曾豪駒在中華隊進行12強複賽期間，就曾指出教練團成員在2023年經典賽時就建立良好默契，所以能有效協調分工，並迅速了解選手狀況。這批「黃金教練團」能夠在經典賽資格賽延續合作，勢必對中華隊是一大利多。
📌2025年經典賽資格賽教練團完整名單：
總教練：曾豪駒
首席兼捕手教練：高志綱
打擊教練：彭政閔、高國輝
投手教練：林岳平
牛棚教練：王建民
內野守備教練：陳江和
外野守備兼跑壘教練：張建銘
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