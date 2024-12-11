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▲世界棒球12強中華隊教練團成員王建民（左起）、高志綱、陳江和、曾豪駒、張建銘、林岳平、彭政閔、高國輝一起打造出歷史上最強的中華隊。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

經典賽教練團維持12強奪冠原班人馬！針對明年2月的經典賽資格賽，中華職棒與中華棒協今（11）日召開選訓會議，除了公布35人名單外，也同時確定總教練和教練團人選。根據媒體報導，事實上，這批「黃金教練團」能夠在經典賽資格賽延續合作，勢必對中華隊是一大利多。總教練：曾豪駒首席兼捕手教練：高志綱打擊教練：彭政閔、高國輝投手教練：林岳平牛棚教練：王建民內野守備教練：陳江和外野守備兼跑壘教練：張建銘