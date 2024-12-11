內政部10日公布11月人口統計資料，在六都「遷入及遷出人數」部分，11月有2000台北市人選擇脫北出逃，遷入減去遷出的淨遷徙人數中以台中市新增加2220人最多。不過，《NOWnews》彙整今年1至11月資料發現，累計有1萬6196台北人出逃，而淨遷徙人口最多的「移居城市」仍是新北市，有1萬8317人，而網封最想住的台中市則以1萬7160人緊追在後。
縣市遷入及遷出人數統計中，今年11月台北市淨遷徙人數稍微回穩，不似前兩月少超過3000人，11月少了2026人，台中市新增加2220人最多、桃園市1517人次之，過往最受「脫北者」青睞的新北市，本月則被擠到第三、為984人，相較10月淨遷徙人數幾乎腰斬。
永慶房屋研展中心副理陳金萍曾分析指出，台北市房價高，顯示在重大建設與親民房價優勢下，新北與桃園因地緣關係就成為「人口紅利區」，具備強大的人口拉力。當中又以新北市淡水區中古屋平均單價約28萬多元，最具親和力，成為不少首購、小資族移居熱區。
不過，從永慶房屋先前公布今年1至7月「淨遷入人數最多行政區」來看，台中市北屯區以3479人緊追在冠軍新北淡水（3796人）之後，中古屋平均單價約31萬元。
為何大家都想住台中？明星夫妻親吐原因
台中市一直是網友心中的「宜居城市」之一，幾乎每次颱風來襲，台中市就好像展開「絕對領域」般無風無雨，很少放颱風假，很適合居住。就連演藝圈明星夫妻檔阿Ben（白吉勝）、徐小可（許暐翎）一家5口近期也從新北搬到台中住。阿Ben透露，主要是為了孩子的教育，才決定搬到台中定居。
住展雜誌發言人陳炳辰曾分析指出，若以外地客來說，台中的西屯、北屯等有名氣、機能不錯，或是捷運概念區域，房價稍高卻具備與北部的比價效益地帶，可引起北部，或中南部資產族群買盤。
資料來源：內政部戶政司全球資訊網
我是廣告 請繼續往下閱讀
永慶房屋研展中心副理陳金萍曾分析指出，台北市房價高，顯示在重大建設與親民房價優勢下，新北與桃園因地緣關係就成為「人口紅利區」，具備強大的人口拉力。當中又以新北市淡水區中古屋平均單價約28萬多元，最具親和力，成為不少首購、小資族移居熱區。
不過，從永慶房屋先前公布今年1至7月「淨遷入人數最多行政區」來看，台中市北屯區以3479人緊追在冠軍新北淡水（3796人）之後，中古屋平均單價約31萬元。
為何大家都想住台中？明星夫妻親吐原因
台中市一直是網友心中的「宜居城市」之一，幾乎每次颱風來襲，台中市就好像展開「絕對領域」般無風無雨，很少放颱風假，很適合居住。就連演藝圈明星夫妻檔阿Ben（白吉勝）、徐小可（許暐翎）一家5口近期也從新北搬到台中住。阿Ben透露，主要是為了孩子的教育，才決定搬到台中定居。
住展雜誌發言人陳炳辰曾分析指出，若以外地客來說，台中的西屯、北屯等有名氣、機能不錯，或是捷運概念區域，房價稍高卻具備與北部的比價效益地帶，可引起北部，或中南部資產族群買盤。
資料來源：內政部戶政司全球資訊網