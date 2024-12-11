好天氣快結束了！中央氣象署表示，今（11）晚東北季風增強，桃園以北，包括大台北平地的降雨機率提高，週六冷氣團南下，氣溫又再降低，北台灣低溫僅剩12至14度，局部平地最低溫不到10度，冷氣團會一路影響到下週一。冷冷的天氣民眾羽絨衣應該搬出來保暖了吧！就有人好奇羽絨衣到底能不能自己洗？老牌洗衣店萬秀洗衣自家官網和萬秀孫張瑞夫IG上就曾經分享過「羽絨衣的清洗撇步」，讓民眾在家就能自己清潔。
天氣一冷路上就會看到許多民眾穿羽絨衣出門，但該如何清洗讓不少人相當頭痛。有人羽絨衣洗完後整個變形，且曬乾狂甩還是結成球，無法恢復。在台中老牌的洗衣店「萬秀洗衣店」在官網上就大方分享「羽絨衣在家清洗完整教學」，文中還破除迷思，坊間提到羽絨衣要乾洗，但依照他們的認知反而是「羽絨衣絕對不要乾洗」，因為乾洗之後，就會把羽絨上的油質洗掉，以後穿就不暖了。
🟡萬秀洗衣店教羽絨衣在家清潔步驟
準備好洗碗精、水、中性的洗衣精，但衣服的厚度不同，所以晾乾的天數需要適當的調整。
1、先檢查衣身是否有比較髒的地方，並優先處理，例如：口袋處較常摩擦的地方，可以先用噴霧罐裝洗碗精及水噴在髒污處。除了口袋、拉鍊及扣子處，外套的下襬內緣、腋下街容易有髒污，可用雙手搓洗，或準備牙刷清洗。
2、全部仔細的檢查處理後，即可放進洗衣機進行洗滌（註：務必使用中性洗劑），在家清洗時，選用柔洗模式。
3、洗後將外套拿出並甩一甩，觸摸衣身裡的羽毛，是否變成一團一團，若有遇到上述狀況，需要用手將羽毛拉開。
4、接著放置在通風陰涼處晾乾，記得千萬不要直射太陽。若家裡有烘衣機，溫度設置在50度左右，把羽絨衣放入進行烘乾，可放入網球去撞擊，打鬆羽絨衣，家中若無烘衣機，可多晾幾天。
5、烘完或晾乾後，用衣架進行拍打，稍微拉一下，防止衣身縮水或變小，同時也能檢視衣內是否有結團的羽絨，即可完成。
🟡譚敦慈：懶人派清潔法3天洗一次
記者之前也曾經請教過家事達人譚敦慈清潔羽絨衣的方式，譚敦慈提到羽絨衣輕且保暖，她自己平常也很常穿羽絨衣出門，而愛乾淨的她幾乎每3天就洗一次羽絨衣，清洗的方式很簡單，直接把羽絨衣放入洗衣袋丟入洗衣機清洗，之後連同洗衣袋放入烘衣機用約60度烘乾。
網路上也有不少作法，有內行人提到，一般羽絨衣除非有標示可機洗或水洗，否則只能用手搓揉不能丟洗衣機洗，就算機洗也要放進洗衣袋避免摩擦，且洗過的羽絨衣要放在通風處陰乾，不能吊起來曬，或是用低溫烘乾。平放輕拍讓羽絨糾結纖維慢慢解開，用甩的會因為離心力而讓纖維全縮在一起。如果擔心機洗會讓羽絨衣洗壞掉，建議還是「手洗」做法比較保險。
📍懶人派：直接丟洗衣機後晾乾，要是出現結塊就輕敲拍打後回復澎鬆的狀態。
📍烘乾法：裝洗衣袋丟洗衣機洗，洗完晾乾，再用烘衣機中低溫烘15分鐘。或是連同洗衣袋中低溫烘乾，烘乾的時候放入「乾衣機專用的羊毛球」，可以拍打增加蓬鬆，還可以除靜電。
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🟡萬秀洗衣店教羽絨衣在家清潔步驟
準備好洗碗精、水、中性的洗衣精，但衣服的厚度不同，所以晾乾的天數需要適當的調整。
1、先檢查衣身是否有比較髒的地方，並優先處理，例如：口袋處較常摩擦的地方，可以先用噴霧罐裝洗碗精及水噴在髒污處。除了口袋、拉鍊及扣子處，外套的下襬內緣、腋下街容易有髒污，可用雙手搓洗，或準備牙刷清洗。
2、全部仔細的檢查處理後，即可放進洗衣機進行洗滌（註：務必使用中性洗劑），在家清洗時，選用柔洗模式。
3、洗後將外套拿出並甩一甩，觸摸衣身裡的羽毛，是否變成一團一團，若有遇到上述狀況，需要用手將羽毛拉開。
4、接著放置在通風陰涼處晾乾，記得千萬不要直射太陽。若家裡有烘衣機，溫度設置在50度左右，把羽絨衣放入進行烘乾，可放入網球去撞擊，打鬆羽絨衣，家中若無烘衣機，可多晾幾天。
5、烘完或晾乾後，用衣架進行拍打，稍微拉一下，防止衣身縮水或變小，同時也能檢視衣內是否有結團的羽絨，即可完成。
🟡譚敦慈：懶人派清潔法3天洗一次
記者之前也曾經請教過家事達人譚敦慈清潔羽絨衣的方式，譚敦慈提到羽絨衣輕且保暖，她自己平常也很常穿羽絨衣出門，而愛乾淨的她幾乎每3天就洗一次羽絨衣，清洗的方式很簡單，直接把羽絨衣放入洗衣袋丟入洗衣機清洗，之後連同洗衣袋放入烘衣機用約60度烘乾。
網路上也有不少作法，有內行人提到，一般羽絨衣除非有標示可機洗或水洗，否則只能用手搓揉不能丟洗衣機洗，就算機洗也要放進洗衣袋避免摩擦，且洗過的羽絨衣要放在通風處陰乾，不能吊起來曬，或是用低溫烘乾。平放輕拍讓羽絨糾結纖維慢慢解開，用甩的會因為離心力而讓纖維全縮在一起。如果擔心機洗會讓羽絨衣洗壞掉，建議還是「手洗」做法比較保險。
📍懶人派：直接丟洗衣機後晾乾，要是出現結塊就輕敲拍打後回復澎鬆的狀態。
📍烘乾法：裝洗衣袋丟洗衣機洗，洗完晾乾，再用烘衣機中低溫烘15分鐘。或是連同洗衣袋中低溫烘乾，烘乾的時候放入「乾衣機專用的羊毛球」，可以拍打增加蓬鬆，還可以除靜電。