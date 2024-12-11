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▲一隻阿圓爆出與陳百祥同居戀愛中。（圖／一隻阿圓、百祥IG）

▲傑米鹿和阿圓交往5年分手收場。（圖／翻攝自deerdeer_milu IG）

和網路節目《木曜4超玩》前製作人李俊傑（外號：陳百祥）熱戀，兩人也透過影片認愛，並表示不想把感情曝光，希望外界給空間，過去阿圓曾和同為YTR的傑米鹿交往5年，兩人還一起到韓國拍婚紗業配，本以為會結婚，最後卻因為價值觀不同分手，阿圓也曾傾吐有陣子都是她在負擔支出，讓她深感疲憊。阿圓過去和前男友傑米鹿拍攝韓國相關題材走紅，兩人穩定交往5年，還拍攝婚紗業配，本以為會結婚，最後在2020年分手，當時鬧得沸沸揚揚，傑米鹿先是發表分手影片，憔悴模樣讓粉絲心疼，阿圓也受到許多攻擊。阿圓事隔一天也道出交往5年心酸，起初她對男友非常崇拜，甚至想變得和對方一樣好，還跟隨男友到韓國唸書，為了站穩腳步努力拍片，後來阿圓的名氣逐漸超過傑米鹿，回台後兩人也一起租房子，只是經濟關係開始不對等，房租、伙食費甚至出遊的花費都是阿圓負責，工作上也有不少爭執。傑米鹿當時甚至對她說，「收入多的本來就要負擔比較多。」讓阿圓害怕會不會他永遠都這樣依賴著她，最後也自問，「為什麼我的心累了？我以為努力會改變一切，但我卻越來越痛苦。」不過如今阿圓也找到另外的感情，粉絲也都相當祝福她。