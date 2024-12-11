天氣即將開始出現變化，中央氣象署預報員葉致均表示，今（11）日傍晚東北季風增強、水氣變多，大台北、基隆北海岸、宜蘭入夜到週五（12/13）降雨機率提高，白天回溫幅度變小，週六（12/14）冷氣團抵達，影響到下週一（12/16）清晨，北台灣低溫只有12至14度，局部地區清晨最低溫不到10度。
明天天氣降溫明顯 台北降雨機率提高
葉致均指出，今晚北台灣、宜蘭雲量變多、降雨機率提高，明後兩天受到東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭有局部大雨，大台北地區、桃園有「局部短暫雨」，體感會變得比較濕涼。
明天氣溫分佈上，北部及東北部整天偏涼，其它地區早晚較涼，北部16至20度，中部16至25度，南部18至27度，東北部17至19度，東部19至22度，東南部19至24度。台南以北沿海空曠地區要留意9至10級強陣風。
週末天氣受冷氣團影響 輻射冷卻恐跌破10度
葉致均說明，週四、週五濕涼的天氣結束後，週六大陸冷氣團南下，台灣環境轉為乾冷，週日清晨、下週一清晨氣溫最低，中部以北、宜花只有約12至14度，南部、台東13至17度，竹苗地區受「輻射冷卻」影響，可能會出現10度以下的極端低溫。
週末的白天也因為受冷氣團影響，太陽升起後的回溫幅度不大，北台灣白天都只有15至16度左右的氣溫，感受相當偏冷，中南部則是23至24度，體感也是偏涼，且搭配風力加乘，體感溫度會更低，冷氣團預估下週一上午開始減弱。
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葉致均指出，今晚北台灣、宜蘭雲量變多、降雨機率提高，明後兩天受到東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭有局部大雨，大台北地區、桃園有「局部短暫雨」，體感會變得比較濕涼。
明天氣溫分佈上，北部及東北部整天偏涼，其它地區早晚較涼，北部16至20度，中部16至25度，南部18至27度，東北部17至19度，東部19至22度，東南部19至24度。台南以北沿海空曠地區要留意9至10級強陣風。
週末天氣受冷氣團影響 輻射冷卻恐跌破10度
葉致均說明，週四、週五濕涼的天氣結束後，週六大陸冷氣團南下，台灣環境轉為乾冷，週日清晨、下週一清晨氣溫最低，中部以北、宜花只有約12至14度，南部、台東13至17度，竹苗地區受「輻射冷卻」影響，可能會出現10度以下的極端低溫。
週末的白天也因為受冷氣團影響，太陽升起後的回溫幅度不大，北台灣白天都只有15至16度左右的氣溫，感受相當偏冷，中南部則是23至24度，體感也是偏涼，且搭配風力加乘，體感溫度會更低，冷氣團預估下週一上午開始減弱。