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▲「文公館La Maison de Win」有雙主廚制，包含專精於粵菜料理的蔣文正，與擅長法式餐點的主廚林昊語。（圖／文公館提供）

▲「文公館」新菜單中的開胃小點，就很有Fine Dining的精緻模樣。（圖／文公館提供）

▲「立冬潤養」這道菜的中間是特製晶球，晶球戳破後是冬瓜茶、澄清蕃茄汁與香水蓮花等混合成。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「大雪溫補」是帶著椰皇雅香的湯品。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「冬至珍饈」是嚴選新鮮南非鮑魚，搭配富含膠質的鵝掌、鵝翅等熬煮出，此菜另有升級版，以13頭南非乾鮑來燴製。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「小寒御寒」是將伊比利豬以腐乳醃漬過再舒肥又經碳烤，搭佐酸菜等，滋味相當有趣。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「大寒蘊香」是粵式撈飯，選用花東越光米來製作，並添加桂花蚌、姬松茸、牛肝菌、甜豆仁等。（圖／記者葉盛耀攝）

▲被譽為中國烹飪大師的「許凡」，有著「川菜30年傑出人物」、「中國頂尖明星廚師50人」等美名。（圖／台北喜來登提供）

▲「清湯仔雞豆花」以獨有手法展現出「吃肉不見肉、吃雞不見雞」的風味。（圖／記者葉盛耀攝）

▲花椒妙齡乳鴿選用28天養成的屏東妙齡乳鴿來製作，滋味香鹹帶麻。（圖／台北喜來登提供）

《米其林指南》一星肯定的「文公館La Maison de Win」，本季延續中西兼容的料理手法，以「秋冬進補」為靈感出發，菜名結合二十四節氣，推出全新「秋收冬藏．潤養四方」秋冬菜單。文公館於2023年1月開幕以來，迅速變得炙手可熱，更於同年8月獲得《米其林指南》一星肯定，並蟬聯到今年，現被譽為「台中最難預訂中餐廳」。「文公館La Maison de Win」的「時尚中菜」在全台算是獨樹一格，由雙主廚聯手，包含專精於粵菜料理的蔣文正，與擅長法式餐點的主廚林昊語，完整保留中菜核心主軸與本質，又以輕柔細膩的彈性手法，巧妙兼容中西菜系的個性，並採用西式Fine Dining套餐概念展現風景，依開胃小品、冷前菜、熱前菜等順序，透過個人套餐形式逐道上桌。本季菜單「秋收冬藏．潤養四方」，以秋冬進補作為發想，導入二十四節氣概念，因此從秋日的節氣「寒露」為始，終於冬日的尾聲「大寒」，並巧妙融合我們日常生活中平民美食的元素，好比港式糖水、台式手搖飲品、客家味酸菜等。在迎賓飲品之後的開胃菜，外型很有Fine Dining的精緻呈現，援用二十四節氣中的第十七個節氣「寒露」，開胃小品「寒露煦意」將混合腰果、多種辛香配料熬煮而成的瑪莎拉咖哩醬汁，填入慢火爐烤至薄脆的春捲皮中，上層有細緻泡沫奶蓋；另一味開胃小點「霜降豐盈」，則運用西式料理中「火腿佐哈密瓜」的經典組合，哈密瓜的甜感與清雅花香，正與伊比利火腿的豐潤鹹香形成完美呼應。再來是以手搖飲品「冬瓜檸檬」作為靈感來源的冷前菜「立冬潤養」，取用鮮嫩的北海道干貝、海葡萄與奇亞籽，搭配以檸檬醃漬入味的冬瓜絲，最後放置由冬瓜茶、澄清蕃茄汁與香水蓮花調和製作的透亮晶球，晶球戳破後特製湯汁流洩，讓整道菜滋味酸香清雅又有舒爽的開胃效果。偏清新路線的還有湯品，「大雪溫補」以玉米雞、豬排骨、赤肉、雞腳、螺頭等多種嚴選食材分段燉煮，湯頭清澈卻不失醇厚，搭配非洲海椰皇、川貝母與仿土雞翅等食材入湯。在中醫學中通常椰子性涼，但是椰皇卻偏有潤肺效果，因此適合於秋冬入菜，且也讓湯頭更格外添香氣，加上還有雞肉等滋潤，喝起來鮮美清甜。蔣文正主廚擅長處理的鮑魚則設計在「冬至珍饈」這道菜中，嚴選新鮮南非鮑魚為主角，搭配富含膠質的鵝掌、鵝翅、雞腳與赤肉等食材耐心熬煮，並透過靜置、清蒸、再次靜置的繁複操作，讓鮑魚飽滿吸附食材風味與膠質精華，保有彈而不韌的柔和口感，底下更有高湯煨煮過的日本山藥、蘿蔔襯底，絕佳的烹調狀態，吃完會不斷回味。在主廚林昊語的印象中，外婆總是會為家人自製各種米食、發酵醬菜，「小寒御寒」汲取台灣傳統發酵與醃漬記憶，伊比利豬梅花以腐乳醬醃漬，再經舒肥後又以炭火燒烤，且輕刷由花雕酒與鮮奶油調製的風味醬汁，炭烤時的煙燻炭香，更令豬肉與油脂富有野性的成熟格調，搭配炭烤絲瓜、醃漬蘿蔔，還有以野薑花與薑汁鳳梨製成的脆片，很有酸香生津效果。呼應「大寒」的主食「大寒蘊香」是粵式撈飯，選用花東越光米拌入雞蛋液拌炒，再將越光米蛋炒飯搭佐使用雞、豬、牛肝菌共同熬煮的獨門醬汁，並添加桂花蚌、姬松茸、牛肝菌、甜豆仁等。不僅醬色誘人，整體色香味濃；多種食材口感各異，也為每一次的咀嚼帶來無比樂趣。此次的「秋收冬藏．潤養四方」秋冬菜單：晚餐每套3,880元+10％(含茶資）佐餐酒：4杯1,680元+10％；5杯1,880元+10％、佐餐茶：4杯700元+10％。另外，台北喜來登大飯店最近則是邀請擁有「成都米其林一星」、中國版米其林之稱的「黑珍珠一鑽」等殊榮的新派川菜餐廳「許家菜」來台客座，由被譽為「中國川菜大師」的集團創辦人「許凡」及其團隊，首度登台客座館內米其林一星川揚餐廳「請客樓」，菜色因為太受好評，台北喜來登表示，原訂僅賣到年底、即2024年12月月底，現在決議將把這些菜色統整，預計明年1月也將再次推出此次活動中的各大人氣菜色，但正確日期目前未定。有著「川菜30年傑出人物」、「中國頂尖明星廚師50人」等美名，被譽為中國烹飪大師的「許凡」，於2008年創立成都許家菜餐飲集團，其中「許家菜」連續四年獲得「成都米其林一星」加持，更有「中國最佳50餐廳」、「黑珍珠一鑽餐廳」以及橄欖中國年度人氣川湘餐廳等殊榮。川菜作為中國八大菜系之一，以麻、辣、鮮、香、鹹、甜、酸等味道層次見長，搭配辣椒、花椒、大蒜、生薑等調味料，「川菜二十四味型」更被中國官方認定為經典代表，而許家菜最膾炙人口的當屬「青辣」味型。2002年由許凡「創造」的青辣味型，運用青花椒與藤椒油調製出椒汁，早年以「田雞」入饌，而後拓展至水庫活魚，青花椒帶有的檸檬與草本辛香，更能彰顯清鮮之味。另一經典名菜「清湯仔雞豆花」則是對烹飪技術與刀工的極致考驗，先以刀背反握細剁雞肉直到產生漿性，再正刀剁出細膩肉泥，精挑除血筋與雜質，憑自身經驗將肉蓉打入蛋清，多則濁、少則黏。隨後將調製好的雞蓉下入以老母雞、火腿吊出的高湯，以小火慢煲，直至呈現如雪白豆花般滑嫩的質感，展現出「吃肉不見肉、吃雞不見雞」的獨特風味，完美詮釋川菜的傳統技藝與細膩技巧。最耳熟能詳的川菜代表就屬麻婆豆腐，「許家菜麻婆豆腐」以「麻辣鮮酥嫩捆燙香和」九字訣為核心，看重花椒與豆瓣醬帶出的辛香層次，肉末酥香，豆腐稜角分明，芡汁緊裹，一杓入口，舌尖麻韻輕揚。更不容錯過的還有「花椒妙齡乳鴿」，選用28天養成的屏東妙齡乳鴿，將粵菜常見的脆皮燒鴨烹製手法，除刷上醋水外再刷上玻璃漿延長脆皮時間，表皮晶亮有著如玻璃一般的薄脆質地，咬下脆皮汁水橫流、香麻而鹹。