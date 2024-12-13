2024進入尾聲，今年房市上半年熱滾滾，下半年卻急凍，好像在洗三溫暖，不過房價整體來看還是上漲的，有些地方漲幅更是超乎想像。《NOWnews》盤點全台十大房價暴漲生活圈，令人訝異的是刻板印象房價漲超兇的新竹縣市沒有一個生活圈進榜，前兩名近一年漲幅超過1倍，冠軍是老被嫌又濕又冷基隆暖暖區的「八堵車站生活圈」，漲幅高達142.74%，而嘉義市「嘉義市區生活圈」則以106.62%漲幅居次。
🟡 2024全台十大房價暴漲生活圈
1.基隆市暖暖區 八堵車站生活圈：近年均單價46.12萬、漲幅142.74%
2.嘉義市西區 嘉義市區生活圈：近年均單價36.2萬、漲幅106.62%
3.高雄市三民區 陽明生活圈：近年均單價38.98萬、漲幅76.3%
4.桃園市觀音區 新坡生活圈：近年均單價27.85萬、漲幅62.3%
5.台中市外埔區 外埔生活圈：近年均單價25.5萬、漲幅61.39%
6.台北市南港區 昆陽生活圈：近年均單價119.38萬、漲幅60.91%
7.高雄市三民區 建工生活圈：近年均單價40.15萬、漲幅60.73%
8.宜蘭市 縣政特區生活圈：近年均單價38.3萬、漲幅59.38%
9.高雄市岡山區 岡山後站生活圈：近年均單價25.46萬、漲幅50.12%
10.嘉義縣太保市 縣治特區：近年均單價32.57萬、漲幅46.58%
軌道經濟吃香！預售案成交單價直逼6字頭
「八堵車站生活圈」位在基隆市暖暖區，以八堵車站為主，及國道一號、台62線周圍所形成的生活圈，中間有基隆河橫跨，區域機能主要集中在過港路上。根據樂居網資料顯示，2023年八堵車站生活圈平均每坪房價僅19萬元，但2024卻飆到46.12萬元，主要是受益於基隆捷運。
基隆捷運今年1月底獲行政院核定，全線從南港站至八堵站，共規劃13站，總經費696.89億元，預計2033年完工通車。中信房屋統計，從2022政院宣布基捷定案至核定，八堵站公寓已漲近3成。
不過，將八堵車站生活圈房價漲幅推到高點的，是愛山林建設在國安路的預售案「美麗上城」，規劃800多戶2至3房房型、總樓高22樓，已有523筆實價登錄，最高成交單價為今年10月20樓戶，以成交總價1748創下，總面積29.43坪，拆算車位單價為每坪57.89萬元，創下區域新高紀錄，預計2027年第2季交屋。
謝謝台積電 嘉義市新案站穩5字頭
嘉義市區生活圈位於嘉義市西區，是嘉義市區最熱鬧的生活圈，商業機能沿著主要幹道中山路、垂楊路、民族路等發展，區內生活機能豐富，公園、學校、百貨公司、夜市等都聚集於此。
嘉義科學園區未來是台積電先進封裝的生產重鎮，規劃興建兩座CoWoS廠，雖然第一座挖到古蹟停工，但第二廠已先行動工，不耽誤產線進度。
雖然嘉義市區生活圈距嘉科車程約20分鐘，台積電效益應不如嘉義縣太保市縣治特區、高鐵特區明顯，但國城建設200多戶預售案「嘉義都更好」開紅盤，已有210筆實價登錄，當中有19筆站上5字頭，最高成交單價來到每坪54萬元，預計2030年6月完工。
資料來源：樂居網
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1.基隆市暖暖區 八堵車站生活圈：近年均單價46.12萬、漲幅142.74%
2.嘉義市西區 嘉義市區生活圈：近年均單價36.2萬、漲幅106.62%
3.高雄市三民區 陽明生活圈：近年均單價38.98萬、漲幅76.3%
4.桃園市觀音區 新坡生活圈：近年均單價27.85萬、漲幅62.3%
5.台中市外埔區 外埔生活圈：近年均單價25.5萬、漲幅61.39%
6.台北市南港區 昆陽生活圈：近年均單價119.38萬、漲幅60.91%
7.高雄市三民區 建工生活圈：近年均單價40.15萬、漲幅60.73%
8.宜蘭市 縣政特區生活圈：近年均單價38.3萬、漲幅59.38%
9.高雄市岡山區 岡山後站生活圈：近年均單價25.46萬、漲幅50.12%
10.嘉義縣太保市 縣治特區：近年均單價32.57萬、漲幅46.58%
軌道經濟吃香！預售案成交單價直逼6字頭
「八堵車站生活圈」位在基隆市暖暖區，以八堵車站為主，及國道一號、台62線周圍所形成的生活圈，中間有基隆河橫跨，區域機能主要集中在過港路上。根據樂居網資料顯示，2023年八堵車站生活圈平均每坪房價僅19萬元，但2024卻飆到46.12萬元，主要是受益於基隆捷運。
基隆捷運今年1月底獲行政院核定，全線從南港站至八堵站，共規劃13站，總經費696.89億元，預計2033年完工通車。中信房屋統計，從2022政院宣布基捷定案至核定，八堵站公寓已漲近3成。
不過，將八堵車站生活圈房價漲幅推到高點的，是愛山林建設在國安路的預售案「美麗上城」，規劃800多戶2至3房房型、總樓高22樓，已有523筆實價登錄，最高成交單價為今年10月20樓戶，以成交總價1748創下，總面積29.43坪，拆算車位單價為每坪57.89萬元，創下區域新高紀錄，預計2027年第2季交屋。
謝謝台積電 嘉義市新案站穩5字頭
嘉義市區生活圈位於嘉義市西區，是嘉義市區最熱鬧的生活圈，商業機能沿著主要幹道中山路、垂楊路、民族路等發展，區內生活機能豐富，公園、學校、百貨公司、夜市等都聚集於此。
嘉義科學園區未來是台積電先進封裝的生產重鎮，規劃興建兩座CoWoS廠，雖然第一座挖到古蹟停工，但第二廠已先行動工，不耽誤產線進度。
雖然嘉義市區生活圈距嘉科車程約20分鐘，台積電效益應不如嘉義縣太保市縣治特區、高鐵特區明顯，但國城建設200多戶預售案「嘉義都更好」開紅盤，已有210筆實價登錄，當中有19筆站上5字頭，最高成交單價來到每坪54萬元，預計2030年6月完工。
資料來源：樂居網
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