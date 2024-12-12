每到年末，南韓三大電視台SBS、MBC、KBS一定都會舉辦「戲劇」、「綜藝」、「音樂」等3個主題的9大頒獎典禮，《NOWnews今日新聞》已幫大家整理好「戲劇類」的《SBS演技大賞》、《MBC演技大賞》、《KBS演技大賞》；「綜藝類」的《SBS演藝大賞》、《MBC演藝大賞》、《KBS演藝大賞》的播出時間、收看平台、主持人、入選作品等完整資訊；「音樂類」的《SBS歌謠大戰》、《MBC歌謠大祭典》、《KBS歌謠大祝祭》，可「點此」查閱。值得一提的是，金惠奫、苞娜、蔡秀彬、文尚敏、李準、李泳知、李燦元等演員，將分別首度在上述典禮擔任主持人，不只演技被電視台肯定，還被欽點Hold全場，實力與魅力不容小覷！
《SBS演技大賞》介紹
韓國SBS電視台自1992年起舉辦的年度「自家戲劇」頒獎典禮，獎項包含：大獎、男&女最優秀演技獎、男&女優秀演技獎、助演獎、男&女新人獎、最佳出演獎等等。
主持人由申東燁、金惠奫、苞娜等3人擔任，這也是申東燁自2017年以來連續8次主持該頒獎典禮，刷新去年創下的最長連續主持紀錄。事實上，演技大賞的主持人，幾乎是由當年播出或次年即將播出的電視劇演員擔任，所以金惠奫和苞娜分別確定出演2025年播出的SBS電視劇《雖然從今天開始是人類》和《歸宮》，這也是2人出道以來首次擔任演技大賞的主持人。
第31屆《SBS演技大賞》（2024）收看資訊
主持人：申東燁、金惠奫、苞娜（金智妍）
典禮時間：2024年12月21日（六）19：35（台灣時間）
典禮地點：SBS上岩Prism Tower
收看頻道：SBS TV、韓國Wavve（重播）
2024年SBS熱門電視劇「入圍榜單」
🏆《熱血司祭2》
參演者：金南佶、李荷妮、金成均、盛駿、徐賢宇、金亨瑞
🏆《來自地獄的法官》
參演者：朴信惠、金宰永
🏆《好搭檔》
參演者：張娜拉、南志鉉、金准韓、表志勳、池承炫、韓材利
🏆《聯結》
參演者：池晟、田美都、權律、金景南
🏆《7人的逃脫》
參演者：嚴基俊、黃正音、李準、李侑菲、申恩慶、尹鐘焄、趙胤熙、趙在允、尹泰榮、李德華
🏆《財閥X刑警》
參演者：安普賢、朴智賢、姜相準、金伸比、郭時暘
🏆《與惡魔有約》
參演者：金裕貞、宋江、李相二、金海淑、趙慧珠
《MBC演技大賞》介紹
是由韓國MBC電視台自1982年起舉辦的年度「自家戲劇」頒獎典禮，固定每年的12月30日登場，獎項包含：大獎、年度電視劇獎、男&女最優秀演技獎、男&女優秀演技獎、男&女助演獎、男&女新人獎等等。
主持人請到金聖柱、蔡秀彬擔任，金聖柱是自2019年以來，已經連續6年主持該頒獎典禮，蔡秀彬則是出道以來首次擔任演技大賞的主持人。事實上，演技大賞的主持人，幾乎是由當年播出或次年即將播出的電視劇演員擔任，而蔡秀彬目前主演的夯劇《現在撥打的電話》正在MBC熱播中，主持同時，她也相當有機會拿下本屆《MBC演技大賞》的其一獎項。
第50屆《MBC演技大賞》（2024）收看資訊
主持人：金聖柱、蔡秀彬
典禮時間：2024年12月30日（星期一）19：40（台灣時間）
典禮地點：MBC上岩 媒體中心公開廳
收看頻道：MBC TV、韓國Wavve（重播）
2024年MBC熱門電視劇「入圍榜單」
🏆《白雪公主非死不可》
參演者：卞約漢、高俊、高甫潔、金寶羅、裴宗玉、權海驍、趙在允
🏆《如此親密的背叛者》
參演者：韓石圭、蔡元彬、韓藝璃、盧載沅、尹敬浩、吳娟受
🏆《現在撥打的電話》
參演者：柳演錫、蔡秀彬、許楠儁、張圭悧
🏆《我討厭炸豬排》
參演者：鄭尚勳、全慧彬、李中玉
🏆《夜晚盛開的花》
參演者：李荷妮、李鍾元、金相中、李己雨
🏆《美好世界》
參演者：金南珠、車銀優、金剛于、林世美
🏆《搜查班長1958》
參演者：李帝勳、李東輝、崔宇成、尹賢秀、徐恩秀
🏆《第三次結婚》
參演者：吳丞芽、尹善友、尹海英、全盧民、吳世英、文智厚
🏆《勇敢無雙龍水晶》
參演者：嚴賢璟、徐俊英、林珠銀、權華夽
🏆《我們，家》
參演者：金喜善、李慧英、金南喜、妍雨
《KBS演技大賞》介紹
是由韓國KBS電視台自1987年起舉辦的年度「自家戲劇」頒獎典禮，固定每年的12月31日登場，獎項包含：大獎、男&女最優秀演技獎、男&女優秀演技獎、男&女助演獎、男&女新人獎、人氣獎等等。
張聖圭、徐玄、文相敏是本屆的主持人，這也是張聖圭繼去年後，連續2年主持《KBS演技大賞》；徐玄則是繼2018年MBC演技大賞後，時隔6年再次擔任演技大賞的主持人；文尚敏是出道以來首次擔任演技大賞的主持人。事實上，演技大賞的主持人，幾乎是由當年播出或次年即將播出的電視劇演員擔任，而徐玄跟文相敏確定分別出演2025年播出的KBS電視劇《奪走男主的初夜》和《親愛的盜賊大人》。
第38屆《KBS演技大賞》（2024）收看資訊
主持人：張聖圭、徐玄、文相敏
典禮時間：2024年12月31日（星期二）18：50（台灣時間）
典禮地點：KBS汝矣島 新館公開廳
收看頻道：KBS 2TV、韓國Wavve（重播）
2024年KBS熱門電視劇「入圍榜單」
🏆《幻像戀歌》
參演人：朴志訓、洪藝智、黃熙、至祐
🏆《抓住你的衣領》
參演人：金荷娜、延玗臻、張勝祖、鄭雄仁、尹帝文、韓彩雅
🏆《隨意愛我吧》
參演人：金明洙、李裕英
🏆《無血無淚》
參演人：李昭娟、河戀姝、吳昶錫、張世鉉、徐河俊、鄭燦、朴信宇
🏆《幸運的我們》
參演人：咸恩靜、白成鉉、吳賢慶、姜星、申正允
🏆《醜聞》
參演人：韓彩英、韓寶凜
🏆《孝心的家各自為生》
參演人：Uie、嘏俊、高周元
🏆《美女與純情男》
參演人：林秀香、智鉉寓
🏆《完美的家族》
參演人：金炳哲、尹世雅、金永大、朴柱炫、尹相鉉、崔藝斌、李施優、金度賢、金明洙
🏆《狗之聲》
參演人：李純才、金容建、芮秀貞、林采茂、宋玉淑
🏆《Face Me》
參演人：李民基、韓智賢、李伊庚、全裴修
🏆《結婚吧笨蛋啊！》
參演人：朴荷娜、朴相南、梁美京、崔宰誠、崔秀璘、潘曉靜、楊姬瓊、金思權、李妍杜、朴潭熙、李垠亨
🏆《熨斗家族》
參演人：金正賢、琴世祿、朴志暎、申鉉濬、金惠恩、崔泰俊、楊惠智、金英玉、朴仁煥、王智慧、金賢俊
🏆《論史觀》
參演人：湯峻相、南多凜、尹那武、崔熙真、徐進元、趙漢哲
🏆《尋找Handsome》
參演人：吳承勳、韓銀城、李宇泰、金俊范、洪宗玄
🏆《永福，幸子》
參演人：康美娜、崔里、河俊
🏆《轉過拐角》
參演人：鄭乾柱、崔熙真
🏆《因為腳底很熱》
參演人：吳藝珠、金江珉、朴浩山、梁以珍
《SBS演藝大賞》介紹
是由韓國SBS電視台自2007年起舉辦的年度「自家綜藝」頒獎典禮，固定每年的12月31日登場，獎項包含：大賞、製作人的那些事獎、男&女最優秀獎、男&女優秀獎節目獎、最佳團隊合作賞、特別賞、新人獎等。
本屆主持人由全炫茂、李賢怡、張度練主持，巧合是，這也是3人第3次主持《SBS演藝大賞》，全炫茂是繼2015年和2017年後，時隔7年再次擔任該頒獎典禮的主持；張度練則是繼2021年和2022年後，第3次擔任主持；李賢怡自2022年起已連續3年擔任該頒獎典禮的主持人。
第18屆《SBS演藝大賞》（2024）收看資訊
主持人：全炫茂、李賢怡、張度練
典禮時間：2024年12月31日（星期二）20：00（台灣時間）
典禮地點：SBS上岩Prism Tower
收看頻道：SBS TV、韓國Wavve（重播）
2024年《SBS演藝大賞》「熱門綜藝節目」
🏆《同床異夢2 - 你是我的命運》
🏆《射門明星》
🏆《Running Man》
🏆《我家的熊孩子》
🏆《只要有空，》
🏆《出神入化的戀愛》
🏆《叢林飯》
《MBC演藝大賞》介紹
是由韓國MBC電視台自1975年起舉辦的年度「自家綜藝」頒獎典禮（但以2001年開始算第1屆），固定每年12月29日登場，獎項包含：大獎、年度綜藝節目獎、男&女最優秀獎、男&女優秀獎、特別獎、PD獎、年度綜藝人獎、人氣獎、新人獎等等。
全炫茂自2018年開始，以連莊7次擔任該頒獎典禮的主持人，若包括2016年在內，已累計主持8次，主持備受典禮肯定。惠利則是時隔6年，再次於同一個頒獎典禮上擔任主持人，上一次時間為2018年；李章宇則是出道以來首次擔任演藝大賞的主持人。
第24屆《MBC演藝大賞》（2024）收看資訊
主持人：全炫茂、惠利、李章宇
典禮時間：2024年12月29日（星期日）時間尚未公布（台灣時間）
典禮地點：MBC上岩 媒體中心公開廳
收看頻道：MBC TV、韓國Wavve（重播）
2024年《MBC演藝大賞》「熱門綜藝節目」
🏆《黃金漁場 Radio Star》
🏆《我獨自生活》
🏆《玩什麼好呢？》
🏆《神祕音樂秀：蒙面歌王》
🏆《全知干預視角》
🏆《既然出生就環遊世界》
🏆《大學體戰：少年選手村》
🏆《失落島半星旅館》
🏆《深夜怪談會》
🏆《幫我找房子吧》
《KBS演藝大賞》介紹
自1987年起主辦，後來改名為《KBS喜劇大獎》、《KBS喜劇大祝祭》，之後一度取消典禮，直到2002年才復辦並正式更名《KBS演藝大獎》，也是以獎勵「自家綜藝」的頒獎典禮，今年來到第22屆，頒發獎項包含：大獎、男&女最優秀獎、男&女優秀獎、新人獎、最佳團隊合作講、人氣獎、最佳創意獎等等。
值得關注的是，本屆的3位主持人：李準、李泳知、李燦元，都是出道後首次擔任演藝大賞頒獎典禮的MC，台上表現讓人期待。
第22屆《KBS演藝大賞》（2024）收看資訊
主持人：李準、李泳知、李燦元
典禮時間：2024年12月21日（星期六）20：20（台灣時間）
典禮地點：KBS汝矣島 新館公開廳
收看頻道：KBS 2TV、韓國Wavve（重播）
2024年《KBS演藝大賞》「熱門綜藝節目」
🏆《狗狗很優秀》
🏆《我的超人爸爸》
🏆《做家務的男人們》
🏆《The Seasons》
🏆《屋塔房的問題兒童們》
🏆《洪金銅錢》
🏆《Golden Girls》
🏆《兩天一夜》
🏆《不朽的名曲：傳說在歌唱》
🏆《新品上市 便利餐廳》
我是廣告 請繼續往下閱讀
韓國SBS電視台自1992年起舉辦的年度「自家戲劇」頒獎典禮，獎項包含：大獎、男&女最優秀演技獎、男&女優秀演技獎、助演獎、男&女新人獎、最佳出演獎等等。
主持人由申東燁、金惠奫、苞娜等3人擔任，這也是申東燁自2017年以來連續8次主持該頒獎典禮，刷新去年創下的最長連續主持紀錄。事實上，演技大賞的主持人，幾乎是由當年播出或次年即將播出的電視劇演員擔任，所以金惠奫和苞娜分別確定出演2025年播出的SBS電視劇《雖然從今天開始是人類》和《歸宮》，這也是2人出道以來首次擔任演技大賞的主持人。
第31屆《SBS演技大賞》（2024）收看資訊
主持人：申東燁、金惠奫、苞娜（金智妍）
典禮時間：2024年12月21日（六）19：35（台灣時間）
典禮地點：SBS上岩Prism Tower
收看頻道：SBS TV、韓國Wavve（重播）
2024年SBS熱門電視劇「入圍榜單」
🏆《熱血司祭2》
參演者：金南佶、李荷妮、金成均、盛駿、徐賢宇、金亨瑞
🏆《來自地獄的法官》
參演者：朴信惠、金宰永
🏆《好搭檔》
參演者：張娜拉、南志鉉、金准韓、表志勳、池承炫、韓材利
🏆《聯結》
參演者：池晟、田美都、權律、金景南
🏆《7人的逃脫》
參演者：嚴基俊、黃正音、李準、李侑菲、申恩慶、尹鐘焄、趙胤熙、趙在允、尹泰榮、李德華
🏆《財閥X刑警》
參演者：安普賢、朴智賢、姜相準、金伸比、郭時暘
🏆《與惡魔有約》
參演者：金裕貞、宋江、李相二、金海淑、趙慧珠
《MBC演技大賞》介紹
是由韓國MBC電視台自1982年起舉辦的年度「自家戲劇」頒獎典禮，固定每年的12月30日登場，獎項包含：大獎、年度電視劇獎、男&女最優秀演技獎、男&女優秀演技獎、男&女助演獎、男&女新人獎等等。
主持人請到金聖柱、蔡秀彬擔任，金聖柱是自2019年以來，已經連續6年主持該頒獎典禮，蔡秀彬則是出道以來首次擔任演技大賞的主持人。事實上，演技大賞的主持人，幾乎是由當年播出或次年即將播出的電視劇演員擔任，而蔡秀彬目前主演的夯劇《現在撥打的電話》正在MBC熱播中，主持同時，她也相當有機會拿下本屆《MBC演技大賞》的其一獎項。
第50屆《MBC演技大賞》（2024）收看資訊
主持人：金聖柱、蔡秀彬
典禮時間：2024年12月30日（星期一）19：40（台灣時間）
典禮地點：MBC上岩 媒體中心公開廳
收看頻道：MBC TV、韓國Wavve（重播）
2024年MBC熱門電視劇「入圍榜單」
🏆《白雪公主非死不可》
參演者：卞約漢、高俊、高甫潔、金寶羅、裴宗玉、權海驍、趙在允
🏆《如此親密的背叛者》
參演者：韓石圭、蔡元彬、韓藝璃、盧載沅、尹敬浩、吳娟受
🏆《現在撥打的電話》
參演者：柳演錫、蔡秀彬、許楠儁、張圭悧
🏆《我討厭炸豬排》
參演者：鄭尚勳、全慧彬、李中玉
🏆《夜晚盛開的花》
參演者：李荷妮、李鍾元、金相中、李己雨
🏆《美好世界》
參演者：金南珠、車銀優、金剛于、林世美
🏆《搜查班長1958》
參演者：李帝勳、李東輝、崔宇成、尹賢秀、徐恩秀
🏆《第三次結婚》
參演者：吳丞芽、尹善友、尹海英、全盧民、吳世英、文智厚
🏆《勇敢無雙龍水晶》
參演者：嚴賢璟、徐俊英、林珠銀、權華夽
🏆《我們，家》
參演者：金喜善、李慧英、金南喜、妍雨
《KBS演技大賞》介紹
是由韓國KBS電視台自1987年起舉辦的年度「自家戲劇」頒獎典禮，固定每年的12月31日登場，獎項包含：大獎、男&女最優秀演技獎、男&女優秀演技獎、男&女助演獎、男&女新人獎、人氣獎等等。
張聖圭、徐玄、文相敏是本屆的主持人，這也是張聖圭繼去年後，連續2年主持《KBS演技大賞》；徐玄則是繼2018年MBC演技大賞後，時隔6年再次擔任演技大賞的主持人；文尚敏是出道以來首次擔任演技大賞的主持人。事實上，演技大賞的主持人，幾乎是由當年播出或次年即將播出的電視劇演員擔任，而徐玄跟文相敏確定分別出演2025年播出的KBS電視劇《奪走男主的初夜》和《親愛的盜賊大人》。
第38屆《KBS演技大賞》（2024）收看資訊
主持人：張聖圭、徐玄、文相敏
典禮時間：2024年12月31日（星期二）18：50（台灣時間）
典禮地點：KBS汝矣島 新館公開廳
收看頻道：KBS 2TV、韓國Wavve（重播）
2024年KBS熱門電視劇「入圍榜單」
🏆《幻像戀歌》
參演人：朴志訓、洪藝智、黃熙、至祐
🏆《抓住你的衣領》
參演人：金荷娜、延玗臻、張勝祖、鄭雄仁、尹帝文、韓彩雅
🏆《隨意愛我吧》
參演人：金明洙、李裕英
🏆《無血無淚》
參演人：李昭娟、河戀姝、吳昶錫、張世鉉、徐河俊、鄭燦、朴信宇
🏆《幸運的我們》
參演人：咸恩靜、白成鉉、吳賢慶、姜星、申正允
🏆《醜聞》
參演人：韓彩英、韓寶凜
🏆《孝心的家各自為生》
參演人：Uie、嘏俊、高周元
🏆《美女與純情男》
參演人：林秀香、智鉉寓
🏆《完美的家族》
參演人：金炳哲、尹世雅、金永大、朴柱炫、尹相鉉、崔藝斌、李施優、金度賢、金明洙
🏆《狗之聲》
參演人：李純才、金容建、芮秀貞、林采茂、宋玉淑
🏆《Face Me》
參演人：李民基、韓智賢、李伊庚、全裴修
🏆《結婚吧笨蛋啊！》
參演人：朴荷娜、朴相南、梁美京、崔宰誠、崔秀璘、潘曉靜、楊姬瓊、金思權、李妍杜、朴潭熙、李垠亨
🏆《熨斗家族》
參演人：金正賢、琴世祿、朴志暎、申鉉濬、金惠恩、崔泰俊、楊惠智、金英玉、朴仁煥、王智慧、金賢俊
🏆《論史觀》
參演人：湯峻相、南多凜、尹那武、崔熙真、徐進元、趙漢哲
🏆《尋找Handsome》
參演人：吳承勳、韓銀城、李宇泰、金俊范、洪宗玄
🏆《永福，幸子》
參演人：康美娜、崔里、河俊
🏆《轉過拐角》
參演人：鄭乾柱、崔熙真
🏆《因為腳底很熱》
參演人：吳藝珠、金江珉、朴浩山、梁以珍
《SBS演藝大賞》介紹
是由韓國SBS電視台自2007年起舉辦的年度「自家綜藝」頒獎典禮，固定每年的12月31日登場，獎項包含：大賞、製作人的那些事獎、男&女最優秀獎、男&女優秀獎節目獎、最佳團隊合作賞、特別賞、新人獎等。
本屆主持人由全炫茂、李賢怡、張度練主持，巧合是，這也是3人第3次主持《SBS演藝大賞》，全炫茂是繼2015年和2017年後，時隔7年再次擔任該頒獎典禮的主持；張度練則是繼2021年和2022年後，第3次擔任主持；李賢怡自2022年起已連續3年擔任該頒獎典禮的主持人。
第18屆《SBS演藝大賞》（2024）收看資訊
主持人：全炫茂、李賢怡、張度練
典禮時間：2024年12月31日（星期二）20：00（台灣時間）
典禮地點：SBS上岩Prism Tower
收看頻道：SBS TV、韓國Wavve（重播）
2024年《SBS演藝大賞》「熱門綜藝節目」
🏆《同床異夢2 - 你是我的命運》
🏆《射門明星》
🏆《Running Man》
🏆《我家的熊孩子》
🏆《只要有空，》
🏆《出神入化的戀愛》
🏆《叢林飯》
《MBC演藝大賞》介紹
是由韓國MBC電視台自1975年起舉辦的年度「自家綜藝」頒獎典禮（但以2001年開始算第1屆），固定每年12月29日登場，獎項包含：大獎、年度綜藝節目獎、男&女最優秀獎、男&女優秀獎、特別獎、PD獎、年度綜藝人獎、人氣獎、新人獎等等。
全炫茂自2018年開始，以連莊7次擔任該頒獎典禮的主持人，若包括2016年在內，已累計主持8次，主持備受典禮肯定。惠利則是時隔6年，再次於同一個頒獎典禮上擔任主持人，上一次時間為2018年；李章宇則是出道以來首次擔任演藝大賞的主持人。
第24屆《MBC演藝大賞》（2024）收看資訊
主持人：全炫茂、惠利、李章宇
典禮時間：2024年12月29日（星期日）時間尚未公布（台灣時間）
典禮地點：MBC上岩 媒體中心公開廳
收看頻道：MBC TV、韓國Wavve（重播）
2024年《MBC演藝大賞》「熱門綜藝節目」
🏆《黃金漁場 Radio Star》
🏆《我獨自生活》
🏆《玩什麼好呢？》
🏆《神祕音樂秀：蒙面歌王》
🏆《全知干預視角》
🏆《既然出生就環遊世界》
🏆《大學體戰：少年選手村》
🏆《失落島半星旅館》
🏆《深夜怪談會》
🏆《幫我找房子吧》
《KBS演藝大賞》介紹
自1987年起主辦，後來改名為《KBS喜劇大獎》、《KBS喜劇大祝祭》，之後一度取消典禮，直到2002年才復辦並正式更名《KBS演藝大獎》，也是以獎勵「自家綜藝」的頒獎典禮，今年來到第22屆，頒發獎項包含：大獎、男&女最優秀獎、男&女優秀獎、新人獎、最佳團隊合作講、人氣獎、最佳創意獎等等。
值得關注的是，本屆的3位主持人：李準、李泳知、李燦元，都是出道後首次擔任演藝大賞頒獎典禮的MC，台上表現讓人期待。
第22屆《KBS演藝大賞》（2024）收看資訊
主持人：李準、李泳知、李燦元
典禮時間：2024年12月21日（星期六）20：20（台灣時間）
典禮地點：KBS汝矣島 新館公開廳
收看頻道：KBS 2TV、韓國Wavve（重播）
2024年《KBS演藝大賞》「熱門綜藝節目」
🏆《狗狗很優秀》
🏆《我的超人爸爸》
🏆《做家務的男人們》
🏆《The Seasons》
🏆《屋塔房的問題兒童們》
🏆《洪金銅錢》
🏆《Golden Girls》
🏆《兩天一夜》
🏆《不朽的名曲：傳說在歌唱》
🏆《新品上市 便利餐廳》