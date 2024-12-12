三大電視台一年一度的《SBS歌謠大戰》、《MBC歌謠大祭典》、《KBS歌謠大祝祭》音樂盛會來了！《NOWnews今日新聞》已幫大家整理好今年的「播出時間」、「收看平台」、「主持人」、「表演嘉賓」等詳細資訊。大S老公具俊曄確定會登上KBS表演；「少女時代」潤娥則表示今年是最後一次擔任MBC主持人；綜觀各台的表演嘉賓，SBS請到的藝人各個重量級，G-DRAGON（GD、權志龍）、2NE1全都來了，獲封本年度最精彩祭典也不為過！
「戲劇類」的《SBS演技大賞》、《MBC演技大賞》、《KBS演技大賞》，以及「綜藝類」的《SBS演藝大賞》、《MBC演藝大賞》、《KBS演藝大賞》可「點此」查閱。
《KBS歌謠大祝祭》介紹
自1981年開始舉行的K-POP年末音樂盛會，除了邀請歌手表演，原本還會頒發最佳男女歌手、最佳音樂等獎項，到了2014年廢除，2015年開始在節目中呈現多樣的藝人舞台以及合作表演；今年除了有aespa、(G)I-DLE等夯團，大S老公aka「國民姐夫」具俊曄也會現身帶來精彩演出。
《KBS歌謠大祝祭》收看資訊
主持人：ZICO、IVE張員瑛、金永大
典禮時間：2024年12月20日（星期五）19：30（台灣時間）
典禮地點：KINTEX
收看頻道：KBS 2TV、韓國Wavve
《KBS歌謠大祝祭》表演嘉賓 「國民姐夫」具俊曄也來了
NCT 127、NCT DREAM、ENHYPEN、aespa、(G)I-DLE、IVE、BOYNEXTDOOR、李燦元、張民好、永卓、李泳知、P1Harmony、ONEUS、Kep1er、CRAVITY、KISS OF LIFE、tripleS、UNIS、JinuSean、Bada、Baby V.O.X、具俊曄、尹秀日
《SBS歌謠大戰》介紹
自2014年起，與《SBS演技大賞》、《SBS演藝大賞》並列為「SBS Awards Festival （SAF）」的系列節目。《SBS歌謠大戰》創立初期是韓國音樂頒獎典禮之一，自2007年起取消頒獎環節（除了2014年外），改為每年邀請該年度表現活躍的歌手登台表演。
本屆的《SBS歌謠大戰》十分精彩，除了有解散8年再合體的2NE1，今年睽違9年再度登上MAMA頒獎典禮的G-DRAGON，也確定會現身飆唱；就連合約、歸屬處呈現危險狀態的NewJeans也會出席，Stray Kids、(G)I-DLE、aespa、LE SSERAFIM等團也都會接力上場，表演名單的「含金量」堪稱今年年末No.1。
《SBS歌謠大戰》收看資訊
主持人：NCT道英、TXT然竣、IVE安兪真
典禮時間：2024年12月25日（星期三）時間尚未出來（台灣時間）
典禮地點：仁川INSPIRE Arena
收看頻道：SBS TV、韓國Wavve
《SBS歌謠大戰》表演嘉賓 總計29組星光熠熠！
G-DRAGON、KEY（SHINee成員）、2NE1、NCT 127、NCT DREAM、Stray Kids、(G)I-DLE、ATEEZ、WayV、ITZY、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、李泳知、CRAVITY、TREASURE、aespa、ENHYPEN、IVE、NMIXX、LE SSERAFIM、NewJeans、BOYNEXTDOOR、ZEROBASEONE（ZB1）、RIIZE、TWS、NCT WISH、ILLIT、BABYMONSTER、NEXZ、izna
《MBC歌謠大祭典》介紹
是MBC每年年末的K-POP年度特別音樂節目暨頒獎典禮，1979年開始固定於12月31日舉辦，宛如跨年晚會。不過從2006年起，節目取消頒獎環節，跟《SBS歌謠大戰》、《KBS歌謠大祝祭》一樣，僅以藝人表演、合作舞台的形式播出。
該節目自2014年開始，都是由「少女時代」的潤娥主持，但她宣布今年會卸下「歌謠大祭典最長任期主MC」頭銜，明年開始不再主持《MBC歌謠大祭典》，結束10年的主持生涯。潤娥對此表示：「感謝一直陪伴我的所有人，請大家繼續支持我今年最後一次的主持喔。」
《MBC歌謠大祭典》收看資訊
主持人：少女時代潤娥、SHINee珉豪、TWS道勳
典禮時間：2024年12月31日（星期二）時間尚未出來（台灣時間）
典禮地點：尚未公布
收看頻道：MBC、韓國Wavve
《MBC歌謠大祭典》表演嘉賓
尚未公布
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《KBS歌謠大祝祭》介紹
自1981年開始舉行的K-POP年末音樂盛會，除了邀請歌手表演，原本還會頒發最佳男女歌手、最佳音樂等獎項，到了2014年廢除，2015年開始在節目中呈現多樣的藝人舞台以及合作表演；今年除了有aespa、(G)I-DLE等夯團，大S老公aka「國民姐夫」具俊曄也會現身帶來精彩演出。
《KBS歌謠大祝祭》收看資訊
主持人：ZICO、IVE張員瑛、金永大
典禮時間：2024年12月20日（星期五）19：30（台灣時間）
典禮地點：KINTEX
收看頻道：KBS 2TV、韓國Wavve
《KBS歌謠大祝祭》表演嘉賓 「國民姐夫」具俊曄也來了
NCT 127、NCT DREAM、ENHYPEN、aespa、(G)I-DLE、IVE、BOYNEXTDOOR、李燦元、張民好、永卓、李泳知、P1Harmony、ONEUS、Kep1er、CRAVITY、KISS OF LIFE、tripleS、UNIS、JinuSean、Bada、Baby V.O.X、具俊曄、尹秀日
《SBS歌謠大戰》介紹
自2014年起，與《SBS演技大賞》、《SBS演藝大賞》並列為「SBS Awards Festival （SAF）」的系列節目。《SBS歌謠大戰》創立初期是韓國音樂頒獎典禮之一，自2007年起取消頒獎環節（除了2014年外），改為每年邀請該年度表現活躍的歌手登台表演。
本屆的《SBS歌謠大戰》十分精彩，除了有解散8年再合體的2NE1，今年睽違9年再度登上MAMA頒獎典禮的G-DRAGON，也確定會現身飆唱；就連合約、歸屬處呈現危險狀態的NewJeans也會出席，Stray Kids、(G)I-DLE、aespa、LE SSERAFIM等團也都會接力上場，表演名單的「含金量」堪稱今年年末No.1。
《SBS歌謠大戰》收看資訊
主持人：NCT道英、TXT然竣、IVE安兪真
典禮時間：2024年12月25日（星期三）時間尚未出來（台灣時間）
典禮地點：仁川INSPIRE Arena
收看頻道：SBS TV、韓國Wavve
《SBS歌謠大戰》表演嘉賓 總計29組星光熠熠！
G-DRAGON、KEY（SHINee成員）、2NE1、NCT 127、NCT DREAM、Stray Kids、(G)I-DLE、ATEEZ、WayV、ITZY、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、李泳知、CRAVITY、TREASURE、aespa、ENHYPEN、IVE、NMIXX、LE SSERAFIM、NewJeans、BOYNEXTDOOR、ZEROBASEONE（ZB1）、RIIZE、TWS、NCT WISH、ILLIT、BABYMONSTER、NEXZ、izna
《MBC歌謠大祭典》介紹
是MBC每年年末的K-POP年度特別音樂節目暨頒獎典禮，1979年開始固定於12月31日舉辦，宛如跨年晚會。不過從2006年起，節目取消頒獎環節，跟《SBS歌謠大戰》、《KBS歌謠大祝祭》一樣，僅以藝人表演、合作舞台的形式播出。
該節目自2014年開始，都是由「少女時代」的潤娥主持，但她宣布今年會卸下「歌謠大祭典最長任期主MC」頭銜，明年開始不再主持《MBC歌謠大祭典》，結束10年的主持生涯。潤娥對此表示：「感謝一直陪伴我的所有人，請大家繼續支持我今年最後一次的主持喔。」
《MBC歌謠大祭典》收看資訊
主持人：少女時代潤娥、SHINee珉豪、TWS道勳
典禮時間：2024年12月31日（星期二）時間尚未出來（台灣時間）
典禮地點：尚未公布
收看頻道：MBC、韓國Wavve
《MBC歌謠大祭典》表演嘉賓
尚未公布