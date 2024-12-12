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▲近兩年雙北購置店面自用案例。（圖／台灣房屋提供）

台北市在地70年的老牌床墊「德泰彈簧床」，今年10月砸1.55億元，買下新生南路一段、承租多年的百坪店面，華麗轉身「由租客變屋主」。事實上，近年有不少業者都由租轉買，花大錢買下自家品牌承租店面。房產專家指出，這樣做有3大優勢。台灣房屋中正加盟店店東李毅甫表示，這間新生南路店面臨大馬路、近捷運東門站，門面寬又是巷口角間，店面條件相當好，該區雖非一級商圈，不過店面買賣及租賃都相當穩定，周邊有不少家具、廚具等家用品店，屬性相近，彼此也有聚客效應，當租客累積一定資產後，遇到房東願意出售店面，就把握此時機買下，作為自有資產更能穩定在此地深耕經營。近兩年雙北市還有不乏業者買下店面自用的案例，包括去年「橡木桶洋酒」一口氣買了兩間店面做為營業據點，包括總價約1.33億元的信義區忠孝東路大樓店面，以及1.23億元的新北三重大樓店面；圖書文具店「墊腳石」，去年則以1.38億元買下士林的透天店面，也是從租客變屋主。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，，不少高單價零售業或診所業者，現金流大，資本足夠，購置原本就在商圈內經營的店面，不僅能自用，未來若不再經營，店面還可再出租，具靈活彈性運用。，租用店面時已經歷長期觀察期，區域商圈符合業種和客戶習慣，經營風險已降低，且自用店面自主規劃性大，不用擔心房東漲租或收回，導致裝潢成本的浪費。，店面不只是營業自用，不動產本身也會隨著時間增值，常見不少企業財團除了本業之外，也因購置不動產而獲利，因此對於有足夠現金流的企業，購買商辦、店面自用，也是階段性目標。第一建經研究中心副理張菱育指出，平均地權條例修法後，法人購置住宅採許可制，不過店面、商辦等則不受限制，而業者購置店面自用，不僅化租金為資產，每年繳房屋稅及地價稅等相關持有費用也可列入成本，因此常見一些企業主，店開到哪裡就買到那裡，是經營者布局事業的規劃之一。