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▲住展雜誌11月風向球六大構成項目呈現「三升、一平、二降」，新成屋戶數、來客組數、成交組數上升，議價率持平，預售屋推案量、待售建案數則衰退。（圖／住展雜誌提供）

住展雜誌今（12）公布代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，11月燈號維持綠燈，分數43.6分為去年9月以來新低。待售建案11月來到1017 案，是今年6月以來首次突破千件，宜蘭縣及桃園是二線的大園區、觀音區賣壓沉重。專家直言：「面臨景氣逆轉，無力回天。」住展雜誌發言人陳炳辰分析，11月追蹤指標建案平均來客組數每週仍不到20組，而為18.8組，較前月微增2組，平均成交組數每週是1.6組，比10月的1組小幅進步，但整體需求面還是處於低檔。買氣不振，待售建案數同步走升，難以順銷，11月來到1017 案，是今年6月以來首次突破千件。宜蘭地區、桃園市皆見明顯的去化不良，宜蘭縣市地勢與天候對房市影響大，又遇大環境利空，加深衝擊性。桃園市則在像大園區、觀音區等二線區，因投資潮創造的案量，面臨景氣逆轉，無力回天。陳炳辰指出，今年3月起連續數個月的爆量預售推案，終在11月冷靜下來，總計僅600多億元，相比前月腰斬，也是9個月以來最低，11月沒有破百億元指標案，相對亮點是新北市林口區的「富創得林口AI新創園區」80億元量體的廠辦案，足見住宅市場的蕭條。在新成屋部分，新北亮點也是廠辦案，為樹林區的「龍俊產業新園區」，總戶數44戶，量體約22億。議價率連續9個月皆在一成以內，當前交易疲弱，但以小宅、品牌建案、知名地帶為主，加上建商的低首付、送贈品行銷多少奏效，令價格維持一定水位。陳炳辰指出，剩下最後一個月的2024年，新案已無可期待，所幸因為上半年難能可貴的熱潮，預期北台灣的全年推案量來到史上新高，突破1.4兆元應為必然，打破2013年的1.34兆元。2025年轉機尚不明朗，但陳炳辰表示，雙北市的中正區、南港區、新店區、三重區、中和區、三峽區，與桃竹地區的中壢區、大園區、竹北市已有指標新案計畫登場，建商如何應對尷尬的青黃不接階段，市場拭目以待。