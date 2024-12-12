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▲2024台北建材展共有國內外超過500家廠商參加，共分綜合建材、衛浴廚具、門窗及五金建材等9大區，圖為展覽平面圖。（圖／台北建材展官網）

▲建築師專館設在南港展覽館4樓，分「沉浸式展覽」、「建築師專區」、「建築師雜誌」三大主題。（圖／台北建材展官網）

簡稱「台北建材展」的2024「台北國際建築建材暨產品展」（Taipei Building Show）今（12）起在南港展覽館登場，今年共有國內外超過500家建材廠商參加，一連展出4天。《NOWnews》整理台北建材展展覽時間、亮點、平面圖與參觀辦法等重點一次看。◾展覽時間：12/12-12/15 10:00-18:00（最後1天至16:00）◾展覽地點：台北南港展覽館1館1樓、4樓◾參觀方式：預先登記（11/30截止）、現場填寫問卷後換證入場10人以上團體參觀，展期至K區服務台現場辦理◾盈絲實業在台北建材展將展示「高機能薄膜應用系列」與「毛氈吸音板系列」兩大產品系列，並推出全新產品「 超薄隔音膜」，超薄隔音膜是一款高效能的聲音隔離材料，具備極佳的隔音效果，且具有 輕薄特性，適用於各種空間需求。◾防霾紗窗品牌「荷蘭普特絲防霾紗窗」今年邀荷蘭Poll-tex Van Heek Textiles b.v.研發長Kai到場，分享普特絲防霾紗窗的製程及專利靜電技術的研發源起。Poll-tex普特絲防霾紗窗使用天然四價貴金屬混紡入紗線後產生靜電層，鄰居的二手菸、PM2.5、霧霾都能有效過濾。◾財團法人石材暨資源產業研究發展中心（石資中心）與台灣區石礦製品工業同業公會共同策劃，攜手花蓮廠商包括高陽益實業、東星名石、松茂石材、譽新石材、同達大理石等五家聯合展出，聚焦石材耐震、阻燃等技術創新與生活美學的延伸，展示東部石材產業的創新實力，為建材市場注入全新靈感。◾全國建築師公會規劃的「建築師專館」設在南港展覽館1館4樓，專館展區分為三大主題，分別為「沉浸式展覽」、「建築師專區」、「建築師雜誌」，透過體驗、了解與紀錄讓大眾重新認識建築師，現場更有熱心的建築師為民眾說明、解惑建築及建築師的各項問題。