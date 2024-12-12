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愛喝咖啡的人可能會發現近期咖啡豆的價格默默地上漲，尤其全球咖啡豆價格在近幾日創下歷史新高。阿拉比卡豆（Arabica）價格在國際市場突破每公斤7.58美元（約新台幣240元），今年已上漲超過80%；羅布斯塔豆（Robusta）價格則接近每公斤5.69美元（約新台幣180元），雙雙創下新高。包括雀巢（Nestlé）和意大利品牌拉瓦薩（Lavazza）等多間國際知名咖啡公司，已陸續提高產品價格以應對原料成本飆升的壓力。咖啡豆價格上漲的原因，全球最大咖啡生產國巴西在8月和9月經歷70年來最嚴重乾旱，隨後10月又遭遇豪雨，導致阿拉比卡豆主要產區的作物錯過開花期；而羅布斯塔豆的主要來源國越南也因乾旱與暴雨的雙重打擊，導致難以供應足夠的產品。雀巢表示，今年旗下即溶咖啡產品價格已上調15%，並計劃縮小包裝規格以減輕成本負擔；拉瓦薩則指出，供應鏈壓力導致咖啡價格居高不下，預計要到2025年才有可能回穩。市場分析師認為全球咖啡價格在短期內還會上漲，對於有「咖啡飲」或是每天習慣喝一杯咖啡的人來說，可能是沈重的打擊。