我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2024年10月預售實價揭露與6月相比，除了桃園市以外，普遍都較6月景氣高峰時衰退7成。（圖／信義房屋提供）

被視為房市「領頭羊」的預售屋也想逃了？根據內政部實價預售最新統計資料顯示，10月全台預售揭露量約4600件，數量創下近20個月新低，相較今年6月景氣高檔時1.66萬件相比，交易量比腰斬還慘。專家分析，「」。統計顯示，10月預售揭露量較6月的景氣高點大幅衰退，全台剩下近4600件，較六月的1.66萬件銳減近7成，主要都會區全面受到影響，台北市剩下不到兩百件，10月平均一天成交6件預售，新北市也僅剩約500件，較6月景氣高峰衰退近8成，桃園市1245件，較6月高峰減少57%，新竹縣市也剩約200件，台中市剩下871件，台南與高雄市都跌破月交易400件，除了桃園市以外，普遍都較6月景氣高峰時衰退7成。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售市場是市場的領頭羊，上半年房市有強烈的不買會更貴預期，案子不僅賣得快，價格也墊高，央行出手降溫後，預售市場雖然沒有立即的貸款需求，但市場氛圍已經轉向，預售市場也像狂歡派對開了燈，瞬間恢復理性，預售也進入自用當道的理性審慎的購屋階段。曾敬德表示，預售市場上半年過熱，現在又進入單月5千件的谷底量，央行的相關政策的確讓市場短期相當震撼，由於量能已經大幅萎縮，接下來要觀察推案量較大的區域未來銷售狀況，一旦低量維持的時間拉長，有些漲太快與供給較多的區域，難免會出現價格壓力。