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假觀光真詐騙！近期詐欺車手國際化，詐騙集團以包吃包住輕鬆領高薪的誘人條件吸引外籍車手來臺犯案！臺中警方本（12）月3日鎖定2名以觀光名義入境臺灣的馬籍車手，當他們外出提領詐欺贓款時，現場埋伏員警迅速上前壓制予以逮捕，當場起獲贓款新臺幣31萬元、金融卡20張、作案用手機3支等證物，全案詢問後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌，移送臺中地方檢察署偵辦。臺中市警局第二分局育才派出所員警於偵辦11月份詐欺車手在北區提領贓款案件時，經調閱相關資料，發現犯嫌多為馬來西亞籍人士，隨即成立專案小組積極追查。後續掌握車手身分，查知蔡姓車手(男、75年次，馬來西亞籍)及同夥康姓車手（男、88年次，馬來西亞籍）食髓知味，竟欲再度於北區進行提領，專案小組成員隨即於2人下榻旅館埋伏跟監，在2人外出提領贓款時，尾隨員警見時機成熟，一舉上前壓制予以逮捕，詢問後連同扣押證物，一併移送臺中地檢署偵辦，並建請羈押，案經院檢支持予以羈押，不遠千里來臺跨國就業的2人這下只能在牢裡過年了。臺中市警局第二分局長周俊銘表示，由於免簽優惠及語言相通的溝通優勢，有越來越多馬來西亞華人受高薪誘惑，以觀光名義入境來台「短期打工」，淪為詐騙集團的車手，事實上，擔任線上車手落網機率極高，以為是好康工作，實則得不償失，警方除持續向上追查溯源，也呼籲民眾，遇有可疑情事，立即撥打165反詐騙專線或110求證。