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▲賈靜雯今一身金光閃閃出席活動。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.12.12）

▲賈靜雯平時會和女兒梧桐妹小酌。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.12.12）

▲賈靜雯才剛從日本回來。圖／記者葉政勳攝 , 2024.12.12）

▲賈靜雯相當俏皮可愛。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.12.12）

賈靜雯今（12）日出席酒品活動，和修杰楷才剛從日本回來，以買滑雪用具的名義和朋友一起出國，被問為什麼不兩個人去就好，賈靜雯笑說，「兩個人去，你看我，我看你要幹嘛？」之前她曾亂入大女兒梧桐妹的直播，素顏模樣全被看光，她也笑說自己的確有偶包（偶像包袱），不過也大方說，上網查大家都知道她50歲，這趟去日本，海關看到她的護照依舊是露出驚訝表情。，買東西秀出護照時店員不敢相信她已經50歲，還呼朋引伴，叫同事們出來看，賈靜雯今透露，「真的是滿害羞的，這次去日本也是，他們都不相信。」而之前她亂入梧桐妹的直播，還說素顏不要開燈，她自認，「」也認為透過直播參與女兒的生活滿有意思的。眾所周知賈靜雯有3個女兒，聖誕節將至，女兒們也都各自有想要的聖誕禮物，尤其咘咘和波妞至今仍相信有聖誕老公公的存在，波妞許願還想再養一隻貓，但家裡已經有5隻貓了，賈靜雯機智化解，跟女兒說，「咘咘則許願想要一組貼紙跟糖果，聽起來簡單，但賈靜雯無奈喊，「但台灣沒有賣，要在美國買，她爸爸就在Amazon上面看，貼紙8塊（美金）但是運費要60塊，糖果也是只有韓國買得到。」而之前梧桐妹曾在直播中說想要一台PS5，賈靜雯一聽大翻白眼，笑說到時候就把她本人送去給女兒好了，還調皮喊，「聖誕老公公就把我送來了！也不知道為什麼呢。」梧桐妹越大越像媽媽，賈靜雯也認同，「她很善良、很相信人，但希望她比我精明一點。」並沒有限制女兒談戀愛，認為這是很正常的事，也很有自信，如果女兒交男朋友一定會告訴她。為了不讓女兒在外面喝酒危險，賈靜雯也會和梧桐妹小酌測試一下她的酒量，「她酒量滿好的，我是滿放心。」